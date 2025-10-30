發文力挺「不貪不取」林岱樺參選惹議 林佳龍：支持捍衛自身權利
民進黨高雄市長初選競爭激烈，外交部長林佳龍昨晚突在社群平台上發文，公開支持同屬正國會系統的民進黨立委林岱樺參選，但因林身陷詐領助理費的官司風暴，已被檢方起訴。貼文一出，引發各界質疑行政不中立。對此，外交部長林佳龍今天（30日）赴立院備詢受訪時回應，台灣是民主法治且保障人權的社會，因此他支持林岱樺捍衛自身權利。
立法院外交及國防委員會今（30日）外交部、經濟部、陸委會、國安局、法務部、法務部調查局進行「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」和「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」報告，並備質詢。
針對發文支持林岱樺參選高雄市長一事，林佳龍在會前受訪時被問到目前擔任中央首長，此舉遭外界質疑行政不中立，另文內提到林岱樺不貪不取，但是林目前已被起訴？
林佳龍回應，台灣是民主法治且保障人權的社會，因此他支持林岱樺委員捍衛自己的權利，在司法上做好為自己的辯護。 他也期待對社會對認真問政、深耕基層、受到廣大人民支持的民意代表，以及擔任7任的立委給予一定的空間，可以不只在法庭，也向支持者加以說明。
