發文喊「何不等跨年開車撞人」下場曝光 男網友竟辯稱「這個」

温芸萱報導

張文隨機砍人事件後，社會瀰漫不安氣氛，卻有一名林姓男子在網路發表「何不跨年開車撞人？」等極端言論，引發恐慌。警方接獲檢舉後迅速將林男拘提到案。檢方調查發現，林男曾多次發表美化無差別殺人的文章，已對公共秩序造成危害。儘管林男辯稱因身心狀況不佳、無實際犯意，檢方仍依恐嚇公眾等罪嫌提起公訴，並建請從重量刑。法院最後裁定由家屬責付看管，並限制住居，作為替代處分。

自從張文在北捷台北車站、中山站一帶投擲煙霧彈、縱火並持刀隨機砍人後，社會氣氛高度緊繃，網路上也接連出現恐嚇言論，引發民眾不安。就在全台風聲鶴唳之際，一名林姓男子竟在網路上發表多則駭人言論，包含「何不跨年開車撞人？」等內容，引起警方高度警覺。

檢警獲報後迅速追查，鎖定林男身分並拘提到案。檢方複訊後，認定其言論已涉及恐嚇公眾，且有反覆實施犯罪的疑慮，隨即向法院聲請羈押，但未獲裁准。檢方隨後於今日下午4時40分偵結，火速提起公訴，並建請法院從重量刑。

根據《自由時報》報導，根據起訴內容，林男自2023年8月起，陸續在網路平台張貼多篇文章，至少多達9則，發文時間集中、論述脈絡一致，不僅曾發文詢問「隨機殺人會不會利大於弊？」，還公開稱讚鄭捷、張文等隨機殺人犯為「勇敢的勇者」，甚至冷血評論中國越野車衝撞事件，直言「3殺相較之下實在太少了」，言論令人不寒而慄。

檢方指出，林男以相同犯意反覆發表相關言論，試圖將無差別暴力包裝成對社會有益的行為，已對公共秩序及社會安全造成實質影響。林男在警詢及後續偵查過程中坦承文章出自本人，但辯稱因身體不適及情緒失衡而失言，否認有實際行動計畫。

檢察官認定，林男行為已涉及恐嚇公眾、煽動犯罪等多項罪嫌，部分行為屬想像競合，依法應擇一重罪論處，另請求法院沒收其用以發文的電子設備，以防類似情況再度發生。

至於羈押部分，士林地院審理後認為，檢方補充的手機鑑識資料，與先前掌握內容差異不大，尚不足以作為羈押的新增理由。法官衡量林男行為不當但尚未實際付諸行動，認為經司法程序警惕後，再犯風險已降低，裁定由其父親負責監督，並限制住居，作為替代措施，全案仍將進入後續審理程序。

