發文嗆「人死得不夠多要趕進度」！桃園46歲男遭起訴 竟是傳產老闆、就讀國立大學EMBA

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

捷運台北車站、中山商圈19日發生隨機恐攻事件，27歲兇嫌張文在犯案後被警方包夾，從誠品南西店墜樓身亡，共計造成4死（含兇嫌）11傷，消息曝光後，網上陸續出現類似「張文我大哥」等貼文引發民眾恐慌，為此台灣高檢署也指示各地檢署成立「防範恐怖攻擊應變小組」，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形之擴散。新北市調查處日前在執行「1219反恐專案」時發現，一名年約46歲的游姓男子在臉書發文「我要趕進度了，人死得不夠多」，涉犯恐嚇公眾罪嫌，檢調也迅速於24日前往蘆竹區游男住處將他拘提到案，偵訊後諭令以10萬元交保，並於今（26）日提起公訴。

一名年約46歲的游姓男子在臉書發文「我要趕進度了，人死得不夠多」，涉犯恐嚇公眾罪嫌，今（26）日遭提起公訴。（圖／新北市調查處提供）

檢調調查，46歲游男是某傳產公司負責人，現就讀國立中山大學EMBA碩士，宗教信仰為佛教，由於思想上較為激進，2021年至2022年間就讀時與同學產生齟齬而心生不滿，在本月19日看到兇嫌張文的新聞後，於23日中午12時許在桃園市蘆竹區公司內，用手機登入個人臉書帳號寫下：「對了，中山Ap107的人，我全部不要，全部下地獄。永世不得超生，還有吳○呈的學生，我全部不要，我要趕進度了。人死的不夠多」等恐怖言論。

經過法務部調查局新北市調查處循線追查、掌握游男身分後，立刻報請桃園地檢署，由「防範恐怖攻擊應變小組」雨股檢察官蕭博騰指揮偵辦，並於24日拘提游男到案說明。檢方複訊後，認定游男涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌重大，但考量無羈押必要，裁定以10萬元交保。並於今日提起公訴。

起訴指出，游男到案後坦承是看了台北捷運站殺人案件後，才在臉書張貼相關言論；由於目前社會仍處於恐懼氛圍，游男的言論「恐嚇公眾犯意」明確，涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾罪嫌，因此依法提起公訴。

檢方說明，經過調查後，雖然游男確實有在臉公開寫下這些文字，偵查的時候也承認有意想讓就讀國立中山大學EMBA的同學看到，但因游男並未直接傳給特定人士看到，也沒有透過他人將文字轉達給對方，因此不符合針對特定人恐嚇的恐嚇危害安全罪。

桃園地檢署呼籲，民眾遇未經查證之訊息，均應保持冷靜、理性，不隨意散布、轉傳不實訊息，以免造成社會恐懼不安，對於，散布恐懼言論，擾亂社會秩序，危害公眾安全之不法犯行，均將依法嚴查速辦，並由「防範恐怖攻擊應變小組」即時應變、積極偵辦，維護社會安定。

