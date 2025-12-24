發文嗆「隨機殺人教訓社會」 士院裁定不收押：母帶回家看管

近日發生兩起網路恐嚇事件，引發社會關注（圖/東森新聞）





台北市近日發生兩起網路恐嚇事件，引發社會關注。一名林姓男子在網路上發表恐嚇言論，並預告隨機犯案，已遭台北市調查處與警方拘提到案。士林地方法院漏夜開庭後，裁定不予羈押，改採責付方式，交由其母親擔任擔保人看管並限制住居。此外，也有不肖人士揚言在桃園機場及機場捷運沿線放置炸彈，對此桃園機場捷運公司已加派捷運警察人力戒備。



34歲的林姓男子是在「1219隨機攻擊事件」後，頻繁於網路社群平台發文，不僅揚言仿效隨機殺人犯鄭捷，更散布隨機殺人預告。台北市調查處在網路巡邏時發現相關貼文，認為其涉嫌恐嚇公眾罪，隨即會同台北市士林分局，前往林男住處將他拘提到案。

另一方面，桃園機場則於23日下午4時許接獲恐嚇訊息，有不肖人士揚言在機場及機場捷運沿線放置炸彈。對此，桃園捷運公司表示，行控中心接獲情資後，已立即通知捷運警察隊增派警力，同時要求全線站務人員及保全人員，加強站體巡檢與警戒，以確保乘客安全。

