發文挺林岱樺被徐國勇「指正」卓冠廷為「失去中立」道歉

卓冠廷（右三）在社群網站發文道歉。（謝鈞麟攝）

民進黨高雄市長初選面臨4搶1，正國會掌門人、外交部長林佳龍與民進黨發言人、新北市議員卓冠廷日前公開貼文，表態支持民進黨立委林岱樺，事後被民進黨祕書長徐國勇指正。卓冠廷今（31）日在臉書發文道歉，身為新北市議員兼任民進黨發言人，身負黨務卻公開貼文針對黨內初選事宜表態，失去中立，恐影響初選，要誠懇向大家致歉。

卓冠廷表示，徐國勇祕書長第一時間指正他，中央黨部黨工必須保持中立，正因是選務人員，初選工作會有對外發言，工作必當公正。他深感悔意跟歉意，再次向所有朋友致歉，並收回表態。

廣告 廣告

卓冠廷強調，接下來在任民進黨發言人的一天，不會對初選任一候選人表態、站台、主持。包含先前各派系與各位朋友的邀約，也都比照推辭。

【連回中時新聞網原文】