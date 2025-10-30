發文挺林岱樺被罵翻！林佳龍出面說明：支持她捍衛自己的權利
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
身兼正國會掌門人的外交部長林佳龍，昨夜突然發文力挺民進黨立委林岱樺，喊話高雄人支持林「不貪不取」，引發許多網友留下不滿言論。對此，林佳龍今（30）早赴立法院備詢前表示，台灣民主法治、保障人權的社會，支持林岱樺捍衛自己的權利，社會也應給她空間加以說明。不過，他並未回覆「不貪不取」相關題目。
林岱樺預計在這週六舉辦「護國市長大岡山造勢晚會」，力爭民進黨高雄市長提名。同屬正國會的林佳龍昨晚透過臉書發文，向大家分享自己眼中的優質立委林岱樺，他稱林深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，請高雄市民一起幫林岱樺加油。
而正國會成員包括民進黨發言人卓冠廷、民進黨立委王義川等人也分別在臉書、Threads上發文力挺林岱樺。不過，「不貪不取」說法也引來大批網友在林佳龍貼文下方不滿留言「林部長，你真的要支持這樣的人嗎？太讓我失望了」、「不貪不取要確定欸阿龍」、「完全不想支持這樣的人」。
林佳龍會前受訪表示，台灣是一個民主法治，而且很保證人權的社會，所以他們支持林岱樺，捍衛她自己的權利，在司法上做好她自己的辯護。
林佳龍也說，他們期待一個認真問政、深耕基層，受到廣大人民支持的7任立委，社會應該給予她一定的空間，讓她不只在法庭，也能向支持者加以說明。
此外，媒體詢問貼文中稱林岱樺「不貪不取」，林佳龍則快步朝會議室方向走去，並未多做回應。
