發文挺林岱樺！ 林佳龍傳遭綠營高層警告
民進黨高雄市長初選風波持續延燒，外交部長林佳龍日前在社群媒體發文力挺同派系的民進黨立委林岱樺參選高雄市長，引發爭議。據傳民進黨高層已對此表示關切，要求政務官不宜介入初選，並下令身兼民進黨發言人的卓冠廷因黨職身分不得上台參與林岱樺的造勢大會。與此同時，林岱樺辦公室透露，在正國會串聯相挺後，收到大量疑似網軍的攻擊，已蒐證交由平台處理。
林佳龍力挺林岱樺參選高雄市長的舉動，讓林岱樺感到十分感謝。林岱樺表示，非常感謝林佳龍部長對她的鼓勵，並承諾不會讓他失望。然而，這個支持舉動卻讓林佳龍遭到黨內高層的關切，被要求作為政務官不宜介入初選。同時，原定要在林岱樺造勢大會上台致詞的民進黨發言人卓冠廷，也因有黨職身分而被勒令不得上台。
正國會成員支持林岱樺後，林岱樺辦公室透露收到大量網路攻擊，要求她退選。林岱樺指出，她在一天早上就看到約1700多則留言，其中將近1000則是重複的內容，而且帳號疑似是虛擬的。她表示已經將這些留言蒐證，並透過平台處理。但這番言論也引發民進黨支持者不滿，有人直言自己不是網軍而是活人，也有人指責林岱樺將反對者視為網軍。
對於林岱樺暗指網軍有系統性操作的說法，其他參選人紛紛回應。民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩強調，她曾經受過網軍攻擊的苦，不會用這樣的手法對待任何黨內同志。另一位參選人賴瑞隆則呼籲黨內兄弟姊妹們君子之爭，點到為止就好，不要傷和氣。參選人許智傑也表示，兄弟姊妹爬山各自努力，將來一定會一起團結、一起勝利。
林佳龍、卓冠廷挺她遭綠高層警告 林岱樺：台灣經不起再次切割
外交部長「公開表態」挺林岱樺！傳黨中央火速出手了
林佳龍挺林岱樺爆內鬨！他斥「吃相難看」：民進黨高雄好運已盡
林佳龍嗅出風向了！媒體人揭「不爽賴清德」內幕：綠營恐分裂
