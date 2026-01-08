發文求北檢「把存摺還給我媽」 陳佩琪：不是跟柯文哲沾上邊就有犯罪嫌疑好嗎
台北市 / 林彥廷 綜合報導
民眾黨前主席柯文哲日前表示會勸妻子陳佩琪去上班、分散注意力，「不然她每天在家寫臉書，我很頭痛」。而陳佩琪當日則馬上寫臉書表示「頭痛是吧？叫我不要寫， 我偏要寫， 而且寫更多更長…」並持續更新臉書發文，陳佩琪今日再發文表示「能否請您們（指北檢）行行好，把存摺還給我媽媽好嗎？我們家已經被你們整得夠慘了，不是跟柯文哲沾上邊的人就有犯罪嫌疑好嗎，拜託您們了…」
陳佩琪文中提到，最近看到兩位在野黨黨主席提出的幼兒存錢計畫，自己是很贊成，她小孩還小時，就有執行類似的計畫，當時台股基金較沒表現， 大家都流行投資境外基金，但也不是都一帆風順，千禧年時網通泡沫， 一些熱門基金都賠掉50趴以上。
陳佩琪說，當時網路和網銀還不發達， 對帳單都寄到家裡， 有次不小心「滿江紅」的對帳單寄到家裡、被柯文哲看到了， 他一副哭喪臉說：「佩琪，你不要亂投資、賠到把我們家都賣了」。自己則安慰他說別擔心啦，「只要你不跟別的女人跑了，再怎麼樣我一定養你啦」，但她心裡還是很焦慮。
陳佩琪提到，2020年初新冠疫情來襲，股票市場直直落， 全球股市常一開盤，就是熔斷再熔斷， 眼見基金帳戶扣到快見底了，某天趁休假時去存錢給小孩，可能沒看好黃曆日子吧，市府在3月10日開市長、議員便當會，她在3月18日跑去存款 ，「結果就是這樣，柯文哲成了拿人家錢的犯罪嫌疑犯，還因此被抓去關了一整年。」
陳佩琪表示，真沒想到台灣司法是這樣子的， 那時(2024年)5月名嘴開始說他們家買辦公室很可疑，林俊言檢察官就在搜索票上說這是貪污嫌疑重大，結果問也不問、查也不查 ，8月30日就騙法官同意搜索，還說議員要落跑了，而她也訂機票要在8月30日要出國。
陳佩琪指出，那是退休前要和留美的女兒去美國玩一週， 6月中就訂好來回機票了，結果更好笑的是他們買辦公室，是要怎麼跟賄絡連在一起？他們夫妻兩看了搜索票，還為此爭執不休。
陳佩琪指出，柯文哲說北檢的意思是「沈先生和李X鐸是舊識，而李X鐸和辦公室的租客是合夥投資人，藉租客給租金來行賄(天知道這租客只給1.5個月的租金就藉機不付了)。」
陳佩琪表示，她看了搜索票上寫的，卻是解讀成北檢說：「柯文哲買辦公室沒付錢，是沈先生想藉由李X鐸幫忙付錢…」會變成這樣，就代表林俊言自己也沒搞清楚，就騙法官簽同意票來搜索，那時買辦公室距離搜索不到三個月，若北檢叫她去問，憑當時她的記憶力，她在哪一天、 哪一刻、去哪家銀行、匯了多少錢出去、最終給仲介多少費用，她都記得清清楚楚的，但北檢竟連問都不問，就騙票來搜索，理由還讓人看了摸不著頭緒，請北檢以後要瞎掰理由，功力要更精進才行！
陳佩琪提到，今天早上去銀行幫媽媽申請被北檢搜走的存摺，母親94歲高齡了，出門不方便，想說拿她雙證件、印鑑章去申請一本新的，但銀行說按規定、不行就不行， 氣不過就回來發臉書。
陳佩琪表示，北檢你們存摺也搜去一年半了，想必前前後後用放大鏡看過無數遍了，「能否請您們行行好，把存摺還給我媽媽好嗎？我們家已經被你們整得夠慘了，不是跟柯文哲沾上邊的人就有犯罪嫌疑好嗎，拜託您們了…」
更多華視新聞報導
柯文哲將復出！ 昌出訪前預告土城十講.陳佩琪上直播
和柯文哲吃飯常聊官司、時事 陳佩琪怒嗆民進黨：此仇永不共戴天
柯文哲淚訴「回家看到妻子跪在地上擦地板」 陳佩琪：忙碌職業婦女的日常
其他人也在看
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 11
陳孝萱親口認已經分手！昔被拍「甜吻咖啡老闆」 首談現況：我都幾歲了
55歲的陳孝萱6日與方志友一同出席八點檔《舊金山美容院》宣傳活動，戲裡是溫柔母親，戲外聊起生活近況也相當自在。不過，當媒體關心她的感情狀態時，陳孝萱沒有閃躲，直接拋出一句簡短卻明確的答案：「沒了。」親口證實目前已恢復單身。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 64
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 73
證實癌症末期！「第一網紅」暴瘦25公斤 掀衣鬆垮肚皮全被拍
「中國第一網紅」馮提莫當年憑藉《學貓叫》一曲爆紅，打開知名度的她也順利進軍演藝圈，並推出多首歌曲，但卻在2023年證實罹患甲狀腺癌末期，不過她沒有放棄希望積極抗癌，近日，馮提莫在直播中坦承暴瘦25公斤，同時曝光鬆垮的肚皮，震撼所有粉絲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
Lulu成功嫁給偶像陳漢典！14年緣分曝 媒體人讚：像細水長流愛情紀錄片
藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵將於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮倒數之際，兩人搶先曝光遠赴日本拍攝的婚紗照，以富士山、河口湖為背景甜蜜依偎，畫面溫柔浪漫，引發熱烈討論；媒體人狄志為也發文祝福，形容兩人的感情「彷彿一部細水長流的愛情紀錄片」，從默契搭檔走到人生伴侶。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
證實回台坐月子！汪小菲妻馬筱梅曬嬰兒房「洩寶寶性別」 網瘋猜1答案
大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）結婚將滿2年，也準備迎來兩人的第一個孩子，即使馬筱梅挺著巨大孕肚，依舊跟著汪小菲到處跑，不時開直播與網友互動。日前馬筱梅提到生產前的準備工作，所有事自己都已經處理完畢，並證實將回台坐月子。網友從她的影片中發現兒童房的布置以藍色為主，以及嬰兒服的顏色，猜測她懷了兒子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
「最強高中生」宣布買第2輛車！現金全款近千萬藍寶堅尼
「台灣最強高中生」、實況主Ray現在多在美國生活，大膽敢言的作風吸引許多粉絲關注，去（2025）年12月還獲得最佳實境實況主獎項。而他去(2025)年買下人生第一輛車「Toyota GR Supra」，近日再入手1輛車，且自豪透露「現金全款」付清，結果竟是價值30萬美元（約新台幣945萬元）的藍寶堅尼旅跑車Urus，立刻掀起討論。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 134
焦凡凡飛福岡度假！美照連發孕肚藏不住...超甜告白「有一個最貼身的小夥伴」
焦凡凡與婁峻碩結婚1年多，去年9月公開懷孕喜訊，也透露肚中寶寶的性別是男生。她在懷孕前就接下屏東跨年的主持工作，老公婁峻碩也愛相隨前往屏東跨年，全程陪伴在側。近日她飛往日本福岡度假，分享一系列美照，可以看到即使穿著厚外套，孕肚仍相當明顯。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 5
才衰背5百萬債務！王俐人爆離婚小7歲尪發聲了 32字鬆口婚姻現況
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，如今被爆早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」對此王俐人也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
李多慧不怕寒流穿超辣！「黑色內衣現形」超薄上衣熱舞 粉絲全暴動
韓籍啦啦隊女神李多慧來到台灣邁入第三年，憑藉親民的性格圈粉無數。6日她在IG曬出一段熱舞影片，即使在冷颼颼的天氣，她仍穿著超薄上衣隨音樂舞動，黑色內衣若隱若現，立刻引爆粉絲熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 11
傳擦不出火花「搭檔換林襄」 羅志祥替抱屈：和何美默契滿分
《鏡週刊》報導指出，知情人士透露，何美在節目中表現略顯不足，綜藝效果未達預期，加上與羅志祥互動缺乏火花，何美去年底錄完最後一集後悄然退場，製作單位便鎖定林襄成為新任主持人。對此傳聞，羅志祥在臉書發文表示，看到《綜藝OK啦》的新聞內容提到「知情人士透露」指他...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 36
梁朝偉沒兒女！ 劉嘉玲：人生圓滿並非只有傳宗接代
香港女星劉嘉玲去年12月8日剛迎來60歲生日，日前在香港上環文武廟被野生捕獲再度躍上新聞焦點，她和金馬影帝梁朝偉結婚17年沒有生兒育女也再次成為話題。劉嘉玲不久前在綜藝節目《一路繁花2》說：「我就是不想生。」霸氣回應外界對她「沒有下一代人生不完整」質疑。節目上，劉嘉玲認為人生的圓滿，並非只有傳宗接代自由時報 ・ 5 小時前 ・ 11
沒錢險滯留古巴！浩子「攔截韓國人借100美金」如今報8年恩情
浩子（謝炘昊）曾在 2017 年帶著一家人展開長達一年的環遊世界之旅，回憶起這趟旅行，他笑說最難忘的回憶「絕對是古巴」。當時因當地生活機能不便，ATM 難以領現，信用卡也時常無法使用，他在離開古巴前，乾脆瀟灑地把身上所有現金拿去買了上好的雪茄，準備心滿意足返程，沒想到到了機場卻發現行李費尚未支付。浩子心想：「怎麼可能一個國家的機場不能刷卡？」還一派輕鬆的安撫家人「沒關係，這裡可以刷卡。」結果櫃檯人員只淡淡吐出兩個字：「現金。」情急之下，浩子竟在機場隨機攔下一位亞洲面孔求助借錢。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
羅志祥試過讓「四大天王」合體 直接被拒原因曝光
羅志祥主持的《綜藝OK啦》聊到「成團容易相處難原來團體都是這樣鬧到消失的」主持，曾經是「四大天王」的他表示：「不會有人理，我有試過，我曾經在演唱會邀請同台，隔天新聞都很小，之後有人要再找我們合體，我們都說不要，因為反應沒有很好。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 29
偶像女團又出包！19歲正妹「突消失8個月」 公司怒發聲明解約求償
女星范姜又恩是「AKB48 Team TP」成員之一，擁有甜美的外型受到粉絲喜愛，不過去年底公司發布聲明直指她多次違反合約，屢次勸導卻未修正，最終慘遭公司開鍘，宣布終止雙方合約關係。昨6日又傳出5期研究生余嬿慈無故失聯長達8個月，公司宣布終止雙方合約關係，並就所生一切損害，依法追究相關法律責任。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 23
北海道捕獲野生陳冠希！陪女兒滑雪超暖爸 素顏狀態卻引發網友熱議
陳冠希近日現身日本北海道滑雪場，陪伴老婆與女兒同行，不僅展現父愛一面，素顏狀態也意外成為網友熱議焦點。日本北海道二世谷向來是藝人與名人偏愛的滑雪勝地，日前才有網友在當地裸湯巧遇阮經天，引發討論，近日又有遊客在滑雪場認出陳冠希一家三口同行出遊。目擊者指出，陳冠希帶著老婆秦舒培與女兒現身雪場，全程陪伴孩子活動，畫面十分溫馨。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 37
胡瓜合約就到這月底！《綜藝大集合》再發聲挽留
66歲「綜藝天王」胡瓜，去年「回娘家」主持過年特別節目《金蛇守歲迎新春》收視亮眼，後傳出他確定繼續主持今年過年節目，他日前出席記者會時也提及「華視已經定好新節目跟除夕主持」，未料今（7日）傳出華視決定改回往年慣例，由徐乃麟、曾國城等人《天才衝衝衝》陪伴觀眾過年。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 6