發文求北檢「把存摺還給我媽」 陳佩琪：不是跟柯文哲沾上邊就有犯罪嫌疑好嗎

台北市 / 林彥廷 綜合報導

民眾黨前主席柯文哲日前表示會勸妻子陳佩琪去上班、分散注意力，「不然她每天在家寫臉書，我很頭痛」。而陳佩琪當日則馬上寫臉書表示「頭痛是吧？叫我不要寫， 我偏要寫， 而且寫更多更長…」並持續更新臉書發文，陳佩琪今日再發文表示「能否請您們（指北檢）行行好，把存摺還給我媽媽好嗎？我們家已經被你們整得夠慘了，不是跟柯文哲沾上邊的人就有犯罪嫌疑好嗎，拜託您們了…」

陳佩琪文中提到，最近看到兩位在野黨黨主席提出的幼兒存錢計畫，自己是很贊成，她小孩還小時，就有執行類似的計畫，當時台股基金較沒表現， 大家都流行投資境外基金，但也不是都一帆風順，千禧年時網通泡沫， 一些熱門基金都賠掉50趴以上。

陳佩琪說，當時網路和網銀還不發達， 對帳單都寄到家裡， 有次不小心「滿江紅」的對帳單寄到家裡、被柯文哲看到了， 他一副哭喪臉說：「佩琪，你不要亂投資、賠到把我們家都賣了」。自己則安慰他說別擔心啦，「只要你不跟別的女人跑了，再怎麼樣我一定養你啦」，但她心裡還是很焦慮。

陳佩琪提到，2020年初新冠疫情來襲，股票市場直直落， 全球股市常一開盤，就是熔斷再熔斷， 眼見基金帳戶扣到快見底了，某天趁休假時去存錢給小孩，可能沒看好黃曆日子吧，市府在3月10日開市長、議員便當會，她在3月18日跑去存款 ，「結果就是這樣，柯文哲成了拿人家錢的犯罪嫌疑犯，還因此被抓去關了一整年。」

陳佩琪表示，真沒想到台灣司法是這樣子的， 那時(2024年)5月名嘴開始說他們家買辦公室很可疑，林俊言檢察官就在搜索票上說這是貪污嫌疑重大，結果問也不問、查也不查 ，8月30日就騙法官同意搜索，還說議員要落跑了，而她也訂機票要在8月30日要出國。

陳佩琪指出，那是退休前要和留美的女兒去美國玩一週， 6月中就訂好來回機票了，結果更好笑的是他們買辦公室，是要怎麼跟賄絡連在一起？他們夫妻兩看了搜索票，還為此爭執不休。

陳佩琪指出，柯文哲說北檢的意思是「沈先生和李X鐸是舊識，而李X鐸和辦公室的租客是合夥投資人，藉租客給租金來行賄(天知道這租客只給1.5個月的租金就藉機不付了)。」

陳佩琪表示，她看了搜索票上寫的，卻是解讀成北檢說：「柯文哲買辦公室沒付錢，是沈先生想藉由李X鐸幫忙付錢…」會變成這樣，就代表林俊言自己也沒搞清楚，就騙法官簽同意票來搜索，那時買辦公室距離搜索不到三個月，若北檢叫她去問，憑當時她的記憶力，她在哪一天、 哪一刻、去哪家銀行、匯了多少錢出去、最終給仲介多少費用，她都記得清清楚楚的，但北檢竟連問都不問，就騙票來搜索，理由還讓人看了摸不著頭緒，請北檢以後要瞎掰理由，功力要更精進才行！

陳佩琪提到，今天早上去銀行幫媽媽申請被北檢搜走的存摺，母親94歲高齡了，出門不方便，想說拿她雙證件、印鑑章去申請一本新的，但銀行說按規定、不行就不行， 氣不過就回來發臉書。

陳佩琪表示，北檢你們存摺也搜去一年半了，想必前前後後用放大鏡看過無數遍了，「能否請您們行行好，把存摺還給我媽媽好嗎？我們家已經被你們整得夠慘了，不是跟柯文哲沾上邊的人就有犯罪嫌疑好嗎，拜託您們了…」

