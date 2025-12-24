發文狂讚鄭捷、張文勇者「隨機殺人利大於弊？」 北市男無保請回

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北車站及中山商圈上週五發生隨機攻擊慘案，釀成4死11傷，震驚社會，未料網路隨即出現模仿、煽動暴力的恐嚇言論。檢調查出，30歲林姓男子不僅在案後發文稱讚鄭捷、張文為「勇者」，還反問「隨機殺人會不會利大於弊？」且疑自2023年起，常在情緒不佳時張貼恐嚇或煽惑犯罪內容。檢方認其有反覆實施之虞聲請羈押，但法院裁定無羈押必要，將其無保請回。

台北市調查處前天凌晨執行網路巡邏時，發現林男以帳號「a44320170」在網路平台多次發布極端言論。林男不僅發文詢問「隨機殺人會不會利大於弊？」，更公開稱讚殺人犯鄭捷與張文是「勇敢的勇者」，甚至貼出「張文為什麼不等跨年開車撞人？」等駭人文字，並以中國發生的越野車衝撞事件為例，冷血評論「3殺相較之下實在太少了」，引發不特定多數人恐慌。

調查處隨即報請士林地檢署指揮偵辦，並由重大刑案專組主任檢察官劉東昀擔任召集人及聯繫窗口，薛人允檢察官則指揮台北市調查處，並會同士林分局執行搜索，將林男拘提到案。

檢方調查，依卷內PTT文章顯示，林男自2023年8月起便數次刊登恐嚇公眾生命身體的文章。此外，林男若心情不佳，就會透過發文宣洩，可見其有透過恐嚇他人等方式抒發情緒的傾向，足認有反覆實施之虞，具備羈押原因，因此向法院聲請羈押。

不過，士林地院審理後認為，檢察官原先諭知林男3萬元交保，是在市調處補充手機檢視報告後才改為當庭逮捕並聲押，但該報告所附的PTT文章內容與原先解送時並無不同。

法院審酌，林男行為雖實屬不當，但認為其經歷此司法程序後，應已知悉行為嚴重性，再犯可能性已降低，並指林男雖涉有相關罪嫌且有反覆實施之虞，但尚無羈押之必要，裁定將林男責付予其父親看管並限制住居，作為替代羈押措施。

