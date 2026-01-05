發文砲轟六位退役軍官上節目附和中共！汪怡昕怒嗆：那種人對不起國家和勤懇的軍人同袍弟兄

《國際橋牌社》導演汪怡昕昨（5日）發文點名六位經常上政論節目的退役軍官，批評他們大言不慚地大談自身軍種專業外的軍事知識，這些年常常因為他們的離譜言行，讓其他勤懇愛國的軍人同袍、學弟妹們莫名被牽連抹黑、看不起。他砲轟，怎麼換飯吃都行，但忘了自己曾為軍人發誓效忠國家，轉而為敵張目的，就是垃圾，「這種人對不起的不止是國家，真正對不起的是，大部份勤勤懇懇忠於國家義務的軍人同袍弟兄！」

汪怡昕提到，國軍軍官學校入伍生誓詞是，「矢志遵守今天所許下的承諾，貫徹自己對國家、人民所應承擔的責任。」他點名，六位退軍名嘴，一位畢業於空軍官校，一位畢業於政戰學校，二位畢業於海軍官校，二位畢業於陸軍官校，三軍四校分佈得滿平均的。



汪怡昕表示，自己沒有因此要無限上綱，貶抑軍校系統或職業軍人，他反倒是想勸這幾位老學長，該向職軍同袍、學弟妹們好好道歉。他指出，這些年，常常因為他們離譜的言行，每次都會讓其他勤懇愛國的軍人同袍、學弟妹們莫名的被牽連、被抹黑、被看不起。



汪怡昕說，這六位，有些認識，有些不認識，而他們上節目的內容，他也都有好好看過，說實話那幾位的談話內容並非總是偏頗，有不少論述還算基於專業，但很可惜，在特定意識形態下，專業不多。



汪怡昕提到，另外仔細觀察一下，退役後開始上節目的國軍職業軍人，剛開始的發言都還小心謹慎，本於專業中規中矩，但一段時間後，也許是因為政治立場？也許是因為媒體光環大頭？也許是因為通告收入？也許是因為被特定人士收買？發言內容逐漸「母湯」，這狀況不分軍種、官階、政治立場。



汪怡昕批評，幾乎每個常態性的退軍名嘴都有的毛病，是撈過界，大言不慚地大談自己軍種專業外的軍事知識，陸軍大談海空軍，空軍大談陸海軍，海軍大談陸空軍，更好笑的是政戰的大談陸海空軍。



汪怡昕再斥，有些人為了賺通告費，離譜到連製作單位給的稿背錯都不知道，也有那種明明什麼都不懂的低階退軍，侉侉其言大談從沒參與過的高層決策內幕，也有根本沒參贊機要卻盜聽途說，說得像自己就在現場，更有胡扯自己沒參與過的歷史事件，事後被真正親歷者打臉打得啪啪作響。



汪怡昕直言：「不少在部隊服役時，仰望升官時乖巧無比，屁意見也不敢提。但一退役了突然搖身一變火砲四射，變成全軍良心，誰人甲我比的世界第一勇。」他說，每次看著這些人火力全開，心想這些人也就是個「人」而已啊，一個批著退軍外衣遂行各種私心和利益的人罷了。



汪怡昕提到，再回到上述這六位的評論，有人帶著對部隊的恨，有人帶著政治立場，有人要服務事業老闆，有人為了敵人給的大把的好處，也有人想選舉。他表示，看明白了這些就知道，有些人不過是拿職軍身分換飯吃，人性如此罷了。



汪怡昕強調：「怎麼換飯吃都行，但忘了自己曾為軍人發誓效忠國家，轉而為敵張目的，就是垃圾。這種人對不起的不止是國家，真正對不起的是，大部份勤勤懇懇忠於國家義務的軍人同袍弟兄！」

