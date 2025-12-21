發文稱張文我兄弟放話攻擊高雄車站 白目男被捕後5萬交保

張文攻擊事件後，有網友威脅要攻擊高雄車站，讓警方高度戒備，加強巡邏維安。(圖：鐵路警察局高雄分局提供)

造成4死11傷的張文無差別攻擊事件，造成社會極大震撼，沒想到19日事發當晚，竟然還有人在社群平台Threads上發文稱「張文我兄弟」，還放話12/25高雄車站，要完成他未完成的任務，檢警調發現後，隨即組成專案小組追查，昨天已經迅速查出一名陳姓男子就是po文者，訊後依涉犯恐嚇公眾罪嫌，檢察官複訊後諭知交5萬元交保候傳。

警方查出這名陳姓男子，日前在社群發文聲稱是北捷隨機殺人事件兇嫌張文的兄弟，要繼續他未完成的任務，下個目標是高雄車站。鐵路警察局高雄分局科偵人員隨即展開偵辦。其實在張文攻擊案發生後警方本來就已經在各地車站加強巡邏，看到這則恐嚇公眾的發文後更是不敢掉以輕心，這兩天都有警察持槍加強巡邏、全力警戒。負責偵辦本案的橋頭地檢署指出，檢方獲報台北車站發生隨機殺人事件後，有網友在 Threads 上留下恐嚇公眾安全言論，已涉及恐嚇公眾行為已嚴重危害社會大眾安全，隨即與調查局高雄市調處鳳山站展開追查，並於20日執行搜索後，拘提涉有重嫌的陳姓男子到案。但基於偵查不公開原則，檢警並未透這這名陳姓男子的相關背景資料。

檢方表示，由於陳男涉犯恐嚇公眾等罪嫌，經訊問後認爲陳男涉嫌重大，諭知5萬元交保候傳；另高檢署為避免恐怖攻擊事件發生，已責成全國各地檢署成立防範恐怖攻擊應變小組，橋檢方面已與多個單位組成聯繫平台，隨時保持溝通聯繫並分享情資以預防恐怖攻擊事件發生；橋檢呼籲民眾切勿於網路或社群媒留言或轉傳恐嚇公眾安全言論，以避免造成民心恐懼及影響社會安定。