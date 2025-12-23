發文稱「將炸掉小港機場」 高雄男涉恐嚇公眾遭逮捕

北捷隨機攻擊案後，網路上出現疑似模仿的恐嚇言論，有網友在臉書發文，揚言要炸高雄小港機場，且多次在貼文中提及攻擊公共場所，航空警察局高雄分局獲報後不敢大意，立即啟動專案小組偵辦，鎖定一名30多歲蘇姓男子涉有重嫌，並將人逮捕到案。

頭戴安全帽遭逮的蘇姓嫌犯，住在高雄鳳山，年約30多歲，他坦承發布貼文，但供稱沒有實際要攻擊小港機場的意圖，警方在他的住所內也沒有發現可疑危險物品，不過檢方認為他的行為已經觸法。

高雄檢襄閱主任檢察官林志祐表示，「經檢察官複訊後，於晚間9時40分向法院聲請羈押，爾後亦將持續與轄區內之司法警察機關合作，就危害公眾安全之案件強力執法，從嚴、從速偵辦，以確保社會秩序及民眾安全。」

航警指出，蘇姓嫌犯的行為涉嫌違反恐嚇公眾罪及《民用航空法》第105條散布危害飛航安全之不實訊息，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金，呼籲民眾切勿在網路留言或轉傳恐嚇言論，避免助長恐慌與模仿效應，誤觸法網。

