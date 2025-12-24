發文稱「跨年開車撞人」 富二代免羈押「媽媽帶回家」網酸爆

林男聲押遭駁回，法官裁定責付看管。（翻攝畫面）

台北市1219隨機攻擊案引發全台恐慌，竟有人趁機在網路上發表離譜言論。一名住在士林的30歲男子發文煽動「何不等到跨年開車撞人？」甚至稱凶嫌是「勇者」，引發檢警高度重視，迅速將其拘提到案。士林地檢署認為林男涉犯恐嚇公眾且有反覆實施之虞，昨（23 日）向法院聲請羈押，但士林地院漏夜開庭後，認為無羈押必要，裁定「責付看管」，林男最終在母親陪同下離開法院。

根據檢調調查，年約30歲的林姓男子在1219隨機攻擊案發生後，不僅未反省社會傷痛，反而透過網路平台發文，質問「張文（凶嫌）為什麼不等跨年再開車撞人？」，並詢問這類凶嫌「是不是都勇者？」由於跨年活動在即，這類極具挑釁且具備犯罪暗示的言論瞬間引爆網友怒火，警方為避免模仿效應，於22日火速執行搜索並將其拘提到案。

據了解，這名林姓男子家境相當優渥，平日工作與居住皆仰賴家中提供，經濟生活無虞，為何在敏感時機於網路上發布恐嚇消息，動機令檢警感到匪夷所思。檢方複訊後認為，林男涉嫌恐嚇公眾、煽惑他人犯罪等多項罪嫌，且考量其心態不穩定，有反覆實施犯罪的風險，因此強烈建請法院羈押禁見。

士林地院昨（23日）漏夜審理，法官認為雖然林男涉嫌重大，但尚無羈押之必要，因此駁回檢方聲請，裁定以「責付看管」替代羈押。林男深夜步出法院時，頭戴灰色羽絨外套帽、低頭不發一語，顯得相當懊悔，最後他在母親的陪同下搭車返家，由家人負責後續監管。此結果也引發網友議論，認為其早已成年行為卻極度幼稚，即便家境優渥，後續仍須面對嚴厲的法律制裁。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





