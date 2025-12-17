發文自曝停車忘記關車門 郭彥均5小時後見這景象超震驚

郭彥均在社群發文自曝，他停好車後忘記關車門，結果5小時後回來，車上貴重物品竟都沒被動過，欣慰表示「怎麼會這樣的安全」。翻攝自郭彥均臉書



藝人郭彥均平日經常在社群平台分享生活點滴，親民的形象獲得不少粉絲喜愛。今日（12/17）郭彥均再度於社群發文分享日常，透露自己把車停好後，竟然忘記關車門，結果過了5小時回來看，發現車上的貴重物品竟然全部都沒有遺失，讓他見狀驚呼「身為台北人都嚇歪了。」

郭彥均今日在社群發文表示，當他結束行程、返回停車的地方時，發現車子駕駛座的門整個沒關，車門大開的景象讓他瞬間背脊發涼，第一時間以為車子遭到小偷撬開，腦中瞬間閃過財物遭竊的畫面。不過冷靜確認後，才想起原來是自己粗心大意，離開的時候忘記關上車門。

郭彥均接著表示，當他檢查車內狀況，驚訝地發現所有財物，包括零錢包、家裡鑰匙都沒被動過，車門沒關的5小時裡，唯一造訪過這台車的「只有稱職的路邊收費員的印章」，讓郭彥均欣慰表示「怎麼會這樣的安全，眼淚擦乾，回家收驚，身為台北人都嚇歪了。」

