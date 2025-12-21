發文自稱張文同夥 新北警逮中科作業員辯：惡作劇

男子在社群po文，自稱是張文同夥，並提及「原計畫板南站內」，被警方循線逮捕。（圖／東森新聞）





北捷發生隨機攻擊事件之後，台中一名43歲張姓男子卻在社群PO文，自稱是張文同夥，並提及「原計畫板南站內」，被警方循線逮捕。他是中科作業員，自稱是好玩、惡作劇，最後被依恐嚇維安罪送辦，而截至21日中午，網路上已出現將近20則無差別攻擊的貼文，刑事局撂下重話，通通都會追查究辦。

新北三峽分局的員警南下衝到台中，看到員警大陣仗，他直接嚇傻，沒想到自己在網路上的惡作劇發文，卻引發軒然大波。

三峽分局分局長許再周：「執行網路巡察發現，有民眾在社群平台發布恐嚇維安之不實訊息。」

廣告 廣告

27歲的張文前天（19日）在捷運台北車站與中山商圈周邊隨機傷人，導致4人死亡，各地也出現疑似模仿犯案的網路言論。其中這篇貼文，除了說「原本計畫在板南站，而且計畫是下午5點到7點，不是要快閃中山站外。如果選在板南站，還有2個小時的做案時間，死傷恐怕難以估計」，不僅暗示自己是張文的同夥，還詳細描述原定的犯案計畫。

住在三峽區的民眾看到後報警，警方循線找到43歲的張姓男子，他是台中清水人，在中科擔任作業員，自稱只是一時好玩惡作劇。

三峽分局分局長許再周：「全案偵訊之後，將依刑法恐嚇維安罪嫌，移送地檢署偵辦。」

警方昨（20）日早上8點接獲報案，今（21）日早上9點半衝到台中抓人，不過到今天中午為止，刑事局統計，恐嚇模仿無差別攻擊的貼文與留言就有20則。一名唐姓男子留言說真的有人做了我想做的事，被台中警局在中壢區查獲；另外一名彭姓男子說中山砍人不揪，也被新北警局在三重區查獲，通通被依恐嚇公眾維安罪送辦。

不要以為在網路亂發文抓不到，刑事局已統合全國警力啟動聯防專案，迅速抓到3名涉案人，網路不當發言，危害公共安全，引發社會恐慌，通通嚴懲送辦。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

又傳隨機攻擊？新竹新豐3人遭毆打受傷 警緝凶中

遇隨機攻擊別求饒！退役反恐特勤教官揭「最佳保命法」

網翻出《百靈果》片段「神預言」對照北捷攻擊案 專家談毒品後遺症再掀關注

