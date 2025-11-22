發文致敬黃百韜 賴清德：該緬懷的是為國奮戰的國軍「不是共諜」
11月22日為國民革命軍高級將領黃百韜的殉國紀念日，總統賴清德在臉書發文表示，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」。外界認為，賴清德此言似乎在暗指日前出席白色恐怖追思活動的國民黨主席鄭麗文。
時逢國民革命軍高級將領黃百韜的殉國紀念日，總統賴清德今（22日）以中華民國三軍統帥的身分，向黃百韜及當年為國犧牲的烈士致上最高敬意。他在臉書發文表示，黃百韜一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，曾多次以寡擊眾、力退共軍，而當時的國民黨已有多數被吳石、郭汝瑰等共軍滲透，他們洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰在66天內犧牲50多萬名國軍的生命，嚴重影響後續國共內戰的成敗，黃百韜在面對彈盡援絕的困境中展現軍人風範，最後選擇以生命捍衛信念，他所展現的忠誠、勇氣與責任，留給台灣最深刻的提醒。
賴清德指出，這段戰爭讓人省思當年曾有多少志士英豪，用生命力抗共黨威權，同時應記取教訓，注意威權勢力對台灣的滲透與影響，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，強調現在眾人能在這片土地上生活，是因為無數人曾為信念付出代價，民主不是天經地義，自由不是與生俱來，和平更不是理所當然。
不少網友認為賴清德此舉是在暗指國民黨主席鄭麗文追思共諜吳石，紛紛留言表示，「叫鄭麗文去紀念一下啊」、「kmt沒去拜ㄧ下，說吳石萬歲嗎？」、「老K是從此介石變吳石」、「紀念忠勇愛國先烈、保護台灣國家人民是每個人應盡的神聖任務」。
