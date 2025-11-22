發文致敬黃百韜 賴總統：緬懷為國奮戰國軍而非共諜
（中央社記者溫貴香台北22日電）總統賴清德今天發文，向民國37年11月22日殉國的黃百韜將軍致敬。他說，該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。他重申，將共同捍衛台灣的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來達到真和平。
總統中午在臉書發文表示，在國防大學、陸軍官校的校
園中，都有一座名為「百韜樓」的建築。這個命名，是
為了紀念黃百韜將軍。
他說，黃將軍一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，曾
多次以寡擊眾、力退共軍。當時的國民黨，已有多數被
共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，洩漏重要作戰
資訊給敵方，致使徐蚌會戰在短短66天內，犧牲約55.5
萬名國軍生命，嚴重影響後續國共內戰的成敗。
總統指出，在徐蚌會戰的激烈攻防中，面對彈盡援絕
的困境，黃將軍展現軍人風範，最後選擇以生命捍衛信
念，所展現的忠誠、勇氣與責任，留給台灣最深刻的
提醒。
他表示，回顧這段戰爭，讓人省思當年曾有多少志士英
豪，用生命力抗共黨威權；更要記取教訓，注意威權勢
力對台灣的滲透與影響。
總統說，應該緬懷的是那些不分先來後到，為了信念與
軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，
而不是共諜。在記取這些精神的同時，更要為了自己、
也為了身邊所有人，共同捍衛台灣的民主，堅定反併
吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來
達到真和平。
總統表示，現在國人能在這片土地上生活，是因為無數
人曾為信念付出代價；民主不是天經地義，自由不是與
生俱來，和平更不是理所當然，國人都應該珍惜。
總統說，今天是黃百韜將軍的殉國紀念日，要以中華民
國三軍統帥的身分，向他及當年為國犧牲的烈士，致上
最高的敬意。（編輯：翟思嘉）1141122
其他人也在看
賴清德提吳石 該緬懷的不是共諜是國軍
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導賴清德總統今（22）日紀念黃百韜將軍，他點名爭議人物吳石，指出「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
該緬懷為國奮戰的國軍！賴清德發文致敬黃百韜 暗諷鄭麗文追思吳石
即時中心／顏一軒報導今（22）日是國民革命軍高級將領黃百韜的殉國紀念日。總統賴清德稍早於臉書表示，他要以中華民國三軍統帥的身分，向他及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意；同時，賴總統還特別強調，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」；不免讓人聯想起是否在暗諷先前曾追思前高階共諜吳石的國民黨主席鄭麗文。民視 ・ 7 小時前
新潟縣批准重啟世界最大核電廠 日本朝核能復甦邁進
（中央社東京21日綜合外電報導）日本新潟縣知事花角英世今天宣布，他將批准重啟位於當地的世界最大核電廠柏崎刈羽核電廠，為正式恢復使用邁出重要一步。這座核電廠在2011年日本福島核災後停機至今。中央社 ・ 1 天前
紀念黃百韜將軍殉國 總統：我們應緬懷的不是共諜
賴清德總統在社群平台發文表示，今天(22日)是黃百韜將軍的殉國紀念日，他要以中華民國三軍統帥身分，向黃百韜將軍及當年為國犧牲的烈士，致上最高敬意。 總統指出，在國防大學、陸軍官校校園裡，都有一座名為「百韜樓」的建築，這個命名是為了紀念黃百韜將軍。黃將軍一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，曾多次以寡擊眾、力退共軍，當時的國民黨，已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，他們洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰在短短66天內，犧牲約55.5萬名國軍生命，嚴重影響後續國共內戰的成敗。 總統表示，在徐蚌會戰的激烈攻防中，面對彈盡援絕的困境，黃百韜將軍展現軍人風範，最後選擇以生命捍衛信念，他所展現的忠誠、勇氣與責任，留給台灣最深刻的提醒。 總統說，回顧這段戰爭，讓我們省思當年曾有多少志士英豪，用生命力抗共黨威權；更要記取教訓，注意威權勢力對台灣的滲透與影響。 總統指出，我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。在記取這些精神的同時，更要為了自己、也為了身邊所有人，共同捍衛我們的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實中央廣播電台 ・ 8 小時前
台南市表揚106位績優金質獎志工
記者陳治交／台南報導 為響應國際志工日，台南市政府二十二日舉辦「台南市一一四年度績優…中華日報 ・ 9 小時前
政院版財劃法可望付委？ 綠委曝韓國瑜找兩藍委與財長協商。
行政院長卓榮泰20日拍板政院版《財政收支劃分法》修正草案，據指挹注地方經費將達1兆2002億元，創歷年新高，但相關計算公式不明，外界關注此版本能否如期交付立法院財政委員會審查。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（22日）透露，立法院長韓國瑜昨找藍委賴士葆、林思銘與財政部長莊翠雲、行政院秘書長張惇涵交換意見。中天新聞網 ・ 8 小時前
公投綁大選拚今三讀 他用陳其邁名言嗆綠委
[NOWnews今日新聞]今年8月的「重啟核三公投」同意雖大幅超過不同意，但比例未達門檻，公投案不通過。之後藍白立委提案修《公民投票法》，要恢復公投綁大選，希望能增加公投的投票率，立法院21日由民眾黨...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「雙城論壇」12月下旬登場？蔣萬安曝仍在溝通中
台北上海雙城論壇今年輪到上海主辦，預計12月登場。台北市長蔣萬安今（22日）被問到目前進度為何，他僅強調目前都還在溝通，很多行政細節都還沒確定，等到具體結果出爐會跟大家報告。中天新聞網 ・ 7 小時前
桃園市志願服務嘉年華暨NPO成果市集登場 張善政感謝志工長年無私奉獻
桃園市長張善政22日上午前往平鎮區，出席「桃園市114年志願服務嘉年華暨NPO成果市集」。張市長表示，桃園志工人數已近11萬人，是城市最寶貴的力量之一。特別值得肯定的是，志工中有近半為高齡長者，他們雖已從職場退休，仍持續以熱忱回饋社會，用人生經驗投入各項公共服務，令人深受感動，而今日活動不僅讓志工走出戶外交流，也展現志願服務的成果，市府衷心感謝所有志工的無私付出。張善政指出，桃園志願服務類型多元，不論市民具備何種專長或興趣，社會局都能媒合適合的服務場域，讓想貢獻社會的市民都有機會投入公益。感謝社會局與所有志工夥伴的努力，讓每一位需要協助的市民都能獲得即時的支持與關懷，展現桃園城市的溫暖力量。社會局表示，本次活動規劃6個政令宣導攤位、24個非營利組織攤位及20個志工成果展示攤位，內容包含防暴宣導、兒少保護、衛生保健、性別平等、志工召募及野生動物救傷等主題，並結合原住民手工藝與公益美食義賣，展現桃園多元族群文化與社會公益的緊密連結。活動包括市議員舒翠玲、市府社會局長陳寶民、平鎮區長蕭巧如等均一同出席。更多新聞推薦 ● 2026天象亮點！ 月全食、行星合與流星雨等精彩天象全入列台灣好新聞 ・ 4 小時前
中國禁日本海鮮進口 海產業者：估來台價格降1成
中國今年6月才陸續開放日本水產品進口，但近期因中日關係緊張再度宣布停止。這一變動讓台灣進口日本海鮮的價格可能迎來調降。此前，搶貨效應曾導致台灣今年海鮮進口價格大漲3到4成，而業者預估，未來價格有機會下調約1成。同時，中國也單方面停止了原計劃開放的日本牛肉進口。TVBS新聞網 ・ 1 天前
全國語文競賽台中登場 22縣市菁英齊聚書香之都
記者楊文琳／台中報導 至今已邁入第80屆的「全國語文競賽」，個人賽於22、23日一連…中華日報 ・ 5 小時前
藍白聯手闖關！「公投綁大選」亂象恐再現 他批：提案沒人想投怪誰
藍白立委聯手三讀通過《公民投票法》修正案，公投綁大選正式回歸，邊投票邊開票的亂象恐重演，對此，律師林智群發文置評，直言「自己提的案沒人想投，還怪什麼鳥籠公投？」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
暫時停權處分可望撤銷 避免應曉薇脫黨參選瓜分藍營票源
國民黨台北市議員應曉薇因涉京華城案，去年9月被黨中央考紀會暫時停止黨權處分，但同黨涉入台智光案一審被判刑的議員陳重文，以及涉賭博、貪污案被起訴的議員葉林傳，兩人都沒被停權，引發雙標爭議，據黨內評估，應曉薇案已經交付中央考紀會重新審理，待近期召開考紀委員會議時，極有可能做出撤銷暫時處分，並交回台北市黨自由時報 ・ 8 小時前
單週第2起校園綁架案 奈及利亞227名師生遭擄走
（中央社拉哥斯21日綜合外電報導）奈及利亞官員今天表示，持槍歹徒在奈及利亞中部一所天主教學校綁架227名學生與教師，這是本週第2起明日張膽的校園綁架案。中央社 ・ 8 小時前
假投資騙局曝光 基警成功阻詐並查獲犯嫌
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第四分局安樂派出所於114年11月18日接獲轄內金融機構通報，行員發現 […]民眾日報 ・ 8 小時前
譴責陳菁徽三條線邏輯 黃文益：市府主動查辦不法不容抹黑
針對陳菁徽以「與李有財合成照」作為抹黑依據，刻意將「與其合成照」等同「力挺犯罪」，民進黨高雄市黨部主委黃文益今（22）日嚴正指出，這種荒腔走板的「三條線邏輯」，就是誤導大眾、就是抹黑、就是典型的政治操作。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
校事會議預告修法 教育部長：未來匿名投訴將不受理
國中、小校園因濫訴問題讓老師不堪其擾，教育部昨天(21日)預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」條文。教育部部長鄭英耀今天(22日)表示，希國立教育廣播電台 ・ 8 小時前
還原財劃法協商過程 陳培瑜：傅崐萁主導議事、韓國瑜無力可回天
行政院院會20日通過財劃法修正案，以電子公文火速送立法院，盼下週就能付委審查，但立法院院會昨仍針對離島條款通過財劃法部分條文修正案。民進黨團書記長陳培瑜還原協商過程，韓國瑜昨在議程協商前曾邀請黨內資深財政立委與政院溝通，並在協商提出院版、黨版併同討論建議，但不被國民黨團總召傅崐萁採納，質疑韓國瑜只能自由時報 ・ 8 小時前
意有所指！黃百韜殉國紀念日 賴清德：緬懷國軍袍澤而非共諜
今天是黃百韜將軍的殉國紀念日，賴清德總統在臉書表示，以黃百韜經歷的徐蚌會戰為例，強調當時的國民黨已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，面對彈盡援絕的困境，短短66天內，犧牲約55.5萬名國軍生命，緬懷這段歷史，不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力達到真和平。中時新聞網 ・ 8 小時前
外交部：感謝馬克宏肯定台灣經驗 願共同反制假訊息
（中央社記者楊堯茹台北22日電）外交部今天表示，感謝法國總統馬克宏肯定台灣因應假訊息與資訊操弄的經驗，台灣願與理念相近國家持續加強合作，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息。中央社 ・ 8 小時前