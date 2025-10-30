政治中心／綜合報導

身兼民進黨正國會派系龍頭的外交部長林佳龍，昨晚在臉書PO文，力讚林岱樺有為有守、不貪不取，形同在高雄市長初選表態支持，遭到網友抨擊行政不中立，今天林佳龍受訪強調．支持林岱樺捍衛權力，由於林佳龍不受綠營禁大咖條款約制，力挺派系成員沒有違規問題，林岱樺也重申清白，週六將公開不法起訴證據。

文宣斗大標題寫著"大改革護國市長"，2026有意代表民進黨角逐高雄市長，隸屬正國會派系的立委林岱樺，週六將在岡山舉行造勢晚會，派系要角王義川、卓冠廷不只發文力挺，也將到現場站台，同樣表態的還有派系掌門人，也是現任外交部長林佳龍。

廣告 廣告





發文表態挺林岱樺！ 林佳龍：支持她捍衛自己權利

林佳龍發文挺林岱樺引發熱議。（圖／民視新聞）





林佳龍在臉書提到，林岱樺是他眼中很優質的立委，具有勤政愛民、有為有守且不貪不取的特質，獲得高雄鄉親愛戴支持，貼文一出引發熱議，有網友不滿要他趕快刪文，請愛惜自己的羽毛，過了一晚他依舊力挺。

外交部長林佳龍：「我們支持林岱樺委員，捍衛她自己的權利，在司法上去做好為她自己的辯護，我們社會應該給予她一定的空間，不只在法庭，也向支持者來加以說明。」

立委（民）林岱樺：「岱樺可以承受任何的攻擊，但不要傷害我的朋友，林岱樺有沒有罪，岱樺將在11月1號的活動，公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。」





發文表態挺林岱樺！ 林佳龍：支持她捍衛自己權利

民進黨九月曾祭出禁大咖條款。（圖／民視新聞）





林岱樺重申清白，根據綠營九月祭出的禁大咖條款，在獲得正式提名前，所有人不得在各式文宣品，使用正副總統、閣揆，以及徐國勇、邱義仁等9位選對會成員的影音、簽名檔等個人資料，林佳龍不只是正國會代表，更是政府部會首長，雖然沒被列在大咖條款裡面，但公開挺特定人選，引發行政不中立疑慮。

立委（民）賴瑞隆：「每個人都有各自的一些思考，跟他的交情，其他沒有納入規範的部分，這個尊重每一位，他的選擇跟判斷。」

立委（民）邱議瑩：「身為一個從政者，國家利益台灣利益，永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。」

立委（民）許智傑：「各派系有自己的立場和想法，我們都尊重，對我來說國家城市市民的福利，才是最重要的事情。」

選在週六造勢前，正國會高調表態，為綠營高雄市長初選，添加話題。

原文出處：發文表態挺林岱樺！ 林佳龍：支持她捍衛自己權利

更多民視新聞報導

川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰

政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」

黃國昌喊不排斥見習近平邀吃雞排 梁文傑「這一句」酸度爆表

