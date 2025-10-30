發文表態挺林岱樺! 林佳龍:支持她捍衛自己的權利

政治中心／綜合報導

身兼民進黨正國會派系龍頭的外交部長林佳龍，昨晚在臉書PO文，力讚林岱樺有為有守、不貪不取，形同在高雄市長初選表態支持，遭到網友抨擊行政不中立，今天林佳龍受訪強調．他支持林岱樺捍衛權力，由於林佳龍不受綠營禁大咖條款的約制，力挺派系成員沒有違規問題。林岱樺也喊話，自己可以承受攻擊，但請不要傷害她朋友．

外交部長林佳龍，週三晚間在臉書PO文，分享眼中的優質立委林岱樺，提到她任7屆立委，勤政愛民、有為有守、不貪不取，獲得高雄鄉親的愛戴支持，貼文一出引發熱議，有網友不滿稱，要他趕快刪文，請愛惜自己的羽毛，過了一晚，他態度依舊堅定。

外交部長林佳龍：「我們支持林岱樺委員，捍衛她自己的權利，在司法上去做好為她自己的辯護，我們社會應該給予她一定的空間，可以不只在法庭，也向支持者加以說明。」

立委（民）林岱樺：「岱樺可以承受任何的攻擊，但不要傷害我的朋友，台灣的力量不容許一再的被切割，林岱樺有沒有罪，岱樺將在11月1號的活動，公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。」





得到正國會的掌門林佳龍支持，讓林岱樺充滿信心，其他正國會要角，包括王義川和卓冠廷，也跟林佳龍同步發文，根據綠營九月祭出的禁大咖條款，在獲得正式提名前，所有人不得在各式文宣品，使用正副總統、閣揆，以及9位選對會成員的影音、簽名檔等個人資料，林佳龍沒有被列在大咖條款裡面，但身為外交部長，公開挺特定人選，可能有行政不中立的疑慮。

立委（民）賴瑞隆：「這部分我們尊重每個人，都有各自的一些思考跟他的交情，其他沒有納入規範的部分，這個尊重每一位的他的選擇跟判斷。」

立委（民）邱議瑩：「身為一個從政者，國家利益台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。」

立委（民）許智傑：「各派系有自己的立場和想法，我們都尊重，對我來說國家城市市民的福利，才是最重要的事情。」

林佳龍突如其來的表態，想拉抬正國會氣勢，為綠營高雄市長初選，掀起話題。

