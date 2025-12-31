發文解釋拒審國防特別預算 遭抓包「AI畫錯國旗」！林沛祥：作業疏失

▲ 圖／翻攝林沛祥臉書

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

中共解放軍宣布展開「正義使命-2025」圍台軍演，引發國內高度關注，也讓不少人質疑在野屢次封殺、未實質審查1.25兆國防特別預算。而國民黨立委林沛祥昨(30)日發長文解釋原因，卻遭網友抓包國旗配圖疑似用AI製成，竟錯算「青天白日」的光芒數。對此，林沛祥道歉表示作業疏失，發現後已立即修正更換。

林沛祥在臉書發文表示，對預算提出疑問、要求說明，本來就是民主國家該有的正常程序，因此他們要求總統賴清德到立法院進行國情報告，向2300萬人民清楚說明這一筆1.25兆的國防特別預算，到底要做什麼、解決什麼問題，遺憾的是賴清德至今仍不願意到立法院面對說明。

林沛祥認為，提出的預算應該有實質內容，而不是一張空白支票，到目前為止，政府並沒有清楚交代這1.25兆要買什麼？強調國防不只是在買武器，更是在「人」，買裝備很重要，但更重要的，是保家衛國的軍人。今年六月立法院已經通過《軍人待遇條例》修正案，替軍人加薪，直呼「法律已經通過，行政院卻選擇不編列預算、不公佈已立法三讀的制度，一邊不願意改善軍人的待遇與保障；一邊卻不斷加碼軍購」。

不過，該文配圖上出現國旗，卻被發現疑似透過AI製圖，其中國旗的「青天白日」12道光芒變成13道，挨轟不尊重。林沛祥則回應表示，圖片因製圖作業疏失出現錯誤，經發現後已立即修正並更換，造成困擾，敬請見諒，未來也會更加審慎把關，感謝提醒與指正。

