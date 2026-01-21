發文貼搜索票「未遮個資」挨轟 陳佩琪自曝：偷看柯文哲電腦

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。資料照。李政龍攝



民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨天在臉書發文，批評京華城弊案是世紀冤案，並附上搜索票照片，但上頭有廉政署承辦人的全名和手機號碼，均未馬賽克，引發爭議。陳佩琪今（1/21）天再度發文，自曝是趁柯出門時，自己偷看柯電腦才發現搜索票，所以不像前主播、民進黨台北市議員馬郁雯有「通天本領」。

陳佩琪首先提到，很多人質疑搜索票怎麼來，事實是她趁柯文哲出門時，就躡手躡腳進書房偷看柯的電腦，她更強調，「我不是去偷看他的women檔夾喔，我過去是從沒檢查老公電腦的習慣。」

陳佩琪表示，柯文哲說過，「起訴了，辯論庭也開完了，可以隨便我看了。」

「我哪來的通天本領取得這份資料？」陳佩琪直言，自己的通天本領不及「地檢」、「馬檢」和「鏡檢」，像柯文哲寫給秘書長的信， 法官說不准，但竟然自動飄去《鏡週刊》被刊登出來，另外「馬檢」在硬碟尚未做數位保存前就看過一遍，還光明正大、大喇喇拿去政論節目上大放厥詞。

最後，陳佩琪說，除了上面的事情，一張民眾在出入境管理局出國的監視器照片，竟然也跑去《鏡週刊》，「這些應該全算是通靈者本領的靈異事件，因為全查無不法啊。」

