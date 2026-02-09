發文賀高市早苗取得「壓倒性勝利」！川普：將永遠獲得我的強力支持

日本眾議院改選結果出爐，首相高市早苗率領自民黨取得壓倒性勝利。高市早苗深夜在社群發文，對美國總統川普選前的背書表達由衷感謝，並表示期待今年春天訪問白宮、持續與川普合作，進一步強化日美同盟。川普也發文祝賀高市早苗與其執政聯盟勝選，稱高市早苗是備受敬重、非常受歡迎的領袖，果斷改選獲得巨大的回報，川普也強調，很榮幸能為高市早苗的執政聯盟背書，「熱情投票的日本人民將永遠獲得我的強力支持」。

歷史性大勝！高市早苗連夜發文：衷心感謝川普

高市早苗在貼文中說，她衷心感謝川普的溫暖話語，並期待在今年春天訪問白宮，持續與川普攜手合作，進一步強化日美同盟。高市早苗指出，日美同盟與兩國之間的友誼，建立在深厚信任，以及緊密而堅實的合作之上，「同盟的潛力『無可限量』」。她也呼籲雙方共同努力，確保日美同盟能持續為兩國、乃至更廣泛的範圍帶來和平與繁榮。

台灣時間今早7點左右，川普也發文祝賀高市早苗及其執政聯盟在「這場非常重要的投票」中取得壓倒性勝利，稱高市早苗是備受敬重、非常受歡迎的領袖。川普在貼文中提到，高市早苗決定發動選舉是「果斷且明智」的決定，並獲得巨大的回報。

川普說，高市早苗所屬政黨如今掌握國會主導權，形容是取得「歷史性的三分之二以上『超級多數』」、是二戰以來首次。川普表示，他很榮幸能公開支持高市早苗與其執政聯盟，並祝福她在推動保守、以實力維持和平的政策路線上取得重大成功。川普也強調，「熱情投票的日本人民將永遠獲得我的強力支持」。





國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／周瑾逸

