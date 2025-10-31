發文速度趕不上肚子變大！王齊麟妻陳詩媛曝孕肚照：已感受到胎動
記者邱妍方／綜合報導
羽球金牌國手王齊麟在去年四月大方認愛前樂天啦啦隊女孩陳詩媛（十元），兩人交往一年半左右在今天六月正式登記結婚，並在10月初宣布懷孕的喜訊。而陳詩媛昨（30）日透過社群平台分享自己「發文的速度快趕不上肚子變大的速度」更驚喜透露可以感受到胎動了。
陳詩媛在10月初透過社群平台宣布懷孕的喜訊，在照片中可以看見小倆口甜蜜的畫面，影片中看見王齊麟手上拿著一個禮物盒，拆開裡面就是「驗孕棒」，看到結果的王齊麟興奮的立刻站起來抱住陳詩媛。同時也曬出陳詩媛手拿超音波照，王齊麟甜蜜從後面抱著她的畫面，消息一出就吸引大批網友前往祝福和恭喜。
而昨日陳詩媛更驚喜透露已經感受得到胎動了，而隨著週數增加，孕肚也越來越大，這也讓她感嘆「發文的速度要跟不上肚子變大的速度了！」文中也提及到，陳詩媛有多次想記錄寶寶胎動的畫面給遠在德國比賽的爸爸王齊麟看，但每次拿出手機紀錄寶寶就又不動了，也讓她笑著說「現在相簿裡都是一堆意義不明的肚子影片。」近日陳詩媛也發文透露自己最近的興趣就是「藏肚子」，從陳詩媛曬出的孕照完全看不出已經懷孕數個月。
照片中可以看見她身穿一件黑白格紋細肩帶背心，配上水洗黑灰牛仔寬褲，而從昨日的照片中也可以看到，她身穿簡單的白色針織上衣，下面配著黑色百褶短裙，看起來俏皮又不失氣質。兩套衣服都完全看不出她是一位「準媽媽」，讓大批網友留言「這穿搭完全看不出來有肚子！」、「已經到了可以感受到胎動的時期呢～要好好照顧身體」、「還是少女感！」也有網友笑稱「請把拔趕快回來親自感受」、「要錄胎動有時候也是可遇不可求，要有耐心！」
