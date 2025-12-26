發文道歉稱「遭網暴情緒失控」 朱孝天：做了錯誤示範

台北市 / 綜合報導

F4的合體獨缺一人後，這段時間朱孝天數度透過網路發聲，甚至開嗆F3，意外又波及阿信，但稍早，朱孝天突然道歉了。

朱孝天發文說，自從今年9月，F4合體事件以來，持續遭受大量 網路暴力攻擊 ，讓他承受巨大壓力，身心俱疲，朱孝天坦言，自己因情緒失控，發表有失妥當的言論也澄清，先前提及跟國台辦有關的言論，與實際情況並不相符，他做出澄清並表達誠摯歉意。

