發文「清大逼我當鄭捷」！化學系男大生嗆：再搞一次大事 竹警出手了

記者羅欣怡／新竹報導

清大化學系夏姓學生在臉書寫下「清大逼我當鄭捷」，引起校園恐慌。（圖／翻攝自網路）

清華大學化學系夏姓男大生，在社群平台上以情緒性字眼寫下「清大逼我當鄭捷」、「離開清大前要搞一次大的」，貼文經過轉發，惹得校園人心惶惶。警方線上巡邏鎖定，於發布貼文2小時後將夏男帶回偵辦，除證實夏確實是清大學生，警詢後也依恐嚇公眾危安罪嫌函送法辦。

從截圖的照片中可以看到，該名夏姓學生寫下「他Ｘ的，清大逼我當鄭捷」、「Ｘ，老子在離開清大化學之前，一定要再搞一次大事，他Ｘ的最好是可以上新聞版面的那種，我恨透了這個地方。」情緒性的字眼立刻在校園中發酵，不過該篇貼文已經刪除，但仍被清大學生截圖PO網。

據了解，夏男在Threads上自介寫畢業於北部某國立高中數資班化學組，初步供稱是課業壓力大，才會憤而在網路發文，經過網路轉發引發效應，同時也被警方線上巡邏鎖定，主動追查。

清大指出，會去了解發文學生的狀況，也會透過親師及教官輔導學生，了解學生可能遇到的困難與狀況，如果是情緒性的發文，也會後續了解原因及提供輔導機制。

