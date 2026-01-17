發斬首令：「殺害總統賴清德」！鐵捲門一開被活捉…PO文者下場曝

記者簡榮良／嘉義報導

別再以為躲在螢幕後不會被找到！去年震驚全台的北捷隨機殺人事件，釀4死11傷，案件於15日偵結，張文墜樓身亡，儘管身揹8罪，仍予以不起訴處分。然而，模仿效應一波接著一波，嘉義中埔一名劉姓男子，近日在社群揚言「殺害總統、國防部長」，14日警方上門，鐵捲門一開，不費吹灰之力將人逮捕，檢方複訊後限制住居。據悉，劉男是家暴慣犯，如今找不到發洩出口，波及社會大眾。

14日警方上門，鐵捲門一開，不費吹灰之力將劉男逮捕，檢方複訊後限制住居。（圖／翻攝畫面）

張文隨機殺人事件後，全台人心慌慌，模仿犯紛紛出籠，社群接連出現恐嚇訊息，驚動法務部下令嚴辦，不論理由多荒唐，陸續羈押數人。15日張文案件偵結，儘管身揹8罪，但人已死亡，仍予以不起訴處分。

本以為事件告一個段落，近日臉書限時動態上頭卻出現寫著「殺害總統、國防部長」恐嚇訊息，經專案小組調查後，發現嘉義縣中埔鄉劉姓男子涉有重嫌，並向檢方申請拘票。

據悉，劉男是恐嚇家人、親友的家暴慣犯，如今獨居找不到發洩出口，波及社會大眾。（圖／翻攝畫面）

14日警方持拘票前往劉男住處，鐵捲門一開，隨即將劉男帶回警局，訊後全案依涉犯恐嚇公眾、妨害自由等罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦，檢方複訊後限制住居。據悉，劉男是恐嚇家人、親友的家暴慣犯，如今獨居找不到發洩出口，波及社會大眾。

警方呼籲，重大治安事件發生後，社會處於高度敏感期，民眾切勿以「開玩笑」或「求關注」心態散布恐嚇言論。

不良行為，請勿模仿！

