發新輯開個唱 邱鋒澤37歲生日雙喜臨門

邱鋒澤37歲生日，用音樂慶生。

記者戴淑芳∕台北報導

邱鋒澤歡度37歲生日雙喜臨門，不僅5日迎來全新創作大碟《Lines》正式誕生，更同步宣告將在11月22日起展開北中南全台MINI TOUR巡迴演唱會，為嶄新的「鋒澤音樂宇宙」揭開序幕！

邱鋒澤在新專輯《Lines》雙聲道齊發，以8首中、英文新歌展現全能創作長才及多元音樂視角，娓娓道出自己出道11年音樂生涯高低起伏及心路歷程。

其中帶有個人濃厚搖滾曲風的中文主打〈無心街〉堪稱是邱鋒澤音樂生涯中從迷惘到覺醒的「轉捩點之歌」，「這首歌有著憤怒與爆發力，是我對抗自我懷疑的一種方式。」

另一首英文主打〈PICTURE PERFECT〉則象徵他走出自我懷疑、重新擁抱真實模樣的釋然與成長，「有時候大家太想呈現最好的一面，卻忘了專注自己的身心狀態。真正的完美，其實是自在與平衡。」

剛過完37歲生日的邱鋒澤，以迎接全新專輯《Lines》誕生及宣布將於11月22日開跑的《邱鋒澤Feng Ze〈Lines〉MINI TOUR巡迴音樂會》當作送給自己的生日禮物，「這次是用音樂慶生，也算是送給自己與歌迷的一份禮物。」希望能把這次巡演順利完成，並期許明年能舉辦更大型的演唱會、前往更多城市與歌迷見面。