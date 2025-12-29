發明了計算機的德國為何數字化轉型舉步維艱？

(德國之聲中文網)在德國搬家時，你需要在市政廳登記新地址。這通常意味著要打電話給市政廳，得到的預約往往是數周後的，然後親自帶著紙質表格去更改新的住址。

沒錯，都2025年了！

萬一你把醫保卡忘在診所怎麼辦？有些應用程序可以幫你——通過發送傳真。

德國IT行業協會Bitkom的工作人員萊斯內爾（Felix Lesner）告訴德國之聲：“大約四分之三（77%）的德國公司仍然在使用傳真機。其中25%的公司經常或非常頻繁地使用。”

為什麼呢？萊斯內爾說：“大多數公司表示，傳真對於與公共機構溝通至關重要。所以，問題可能就出在這裡。”

大幅落後

歐盟定期發布成員國數字化發展排名，德國在27個成員國中排名中游。在電子政務（即數字化公共服務）方面，德國尤其落後。

凱捷咨詢公司（CapGemini）的一項研究顯示，德國在歐盟成員國中排名第24位。

德國工程師發明了可編程計算機、SIM卡和MP3技術。然而，如今在德國，登記汽車牌照或辦理結婚證仍然需要去排隊。

杜塞爾多夫數字服務公司負責人雷納茨（Frank Reinartz）接受德國之聲采訪時說，德國在戰略或目標方面沒有問題，“我們的問題在於如何把事情做好”。

杜塞爾多夫是一座擁有約65萬人口的城市，580項行政服務中只有120項可以在線辦理——僅略高於20%。然而，杜塞爾多夫被認為是數字化程度較高的城市，在德國信息技術協會發布的智慧城市指數中排名第六，該指數衡量的是德國城市的數字化服務水平。相比之下，德國首都柏林甚至擠不進前40名。

“制度性膨脹”

德國的聯邦政府結構由16個州組成，這常常導致地區不得不自行摸索解決方案。

“我們缺乏聯邦層面的軟件和流程，”雷納茨說道，“例如，車輛登記這類全國性流程，每個城市都必須自行尋找解決方案。”

此外，柏林SHI研究所科爾（Stefanie Köhl）提出的“制度性膨脹”也加劇了這一問題。

科爾和她在柏林SHI研究所的同事們調查分析了過去25年裡德國數字化公共服務為何未能真正普及的原因。

“每個人都在做一些事情，但都各自為政，”她說，“解決方案之間缺乏聯系，有時技術之間也缺乏兼容性。”

雷納茨所在的公司對杜塞爾多夫數字化未來的願景是打造一個網站，讓當地居民能夠在線訪問所有公共服務。

“如果你是房產主，登錄後就能看到你的房產稅、孩子的幼兒園以及你的停車許可證等一切信息。”雷納茨說道。

丹麥：數字仙境

德國還在發傳真的時候，鄰國丹麥已經將雷納茨的願景變成了現實。

哥本哈根丹麥數字中心的弗裡爾（Jakob Frier）介紹說：“Borger.dk網站是一個一站式服務平台，所有公民都可以通過這個數字平台使用2000多項公共服務。”

從稅務到醫療保健，幾乎所有服務都已實現線上化。丹麥數字政府管理局副局長萊貝希（Adam Lebech）表示，關鍵在於義務性數字身份識別（eID）。

萊貝希說：“大約97%的（丹麥）成年人擁有eID，其中83%的人每周至少使用一次。”

丹麥系統的數字基礎是一個名為“中央人口登記”（CPR）的單一身份識別號碼，該國於1968年引入了該系統。

萊貝希說：“由於所有系統都使用相同的標識符，數據共享變得非常容易。這意味著我們可以跨部門創建無縫連接的服務。當然，前提是公民必須信任政府。”

盡管定期調查顯示，大多數丹麥人信任他們的政府，但由於德國曾遭受納粹和東德共產主義的迫害，德國人對國家運營的集中式數據收集持更為懷疑的態度。

希特勒統治的第三帝國和東德共產黨都曾利用個人數據監視民眾並控制他們的生活。

作者: Nicolas Martin, Andreas Becker