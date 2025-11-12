發明與論文雙箭齊發 花蓮中正國小再創佳績

發明展團隊合影

花蓮縣立中正國小學生團隊，參加「2025年花蓮縣夢想起飛-第12屆青少年發明展」與「第12屆全國中小學網路小論文專題曁本土使命式行動研究競賽」，表現亮眼。不僅在發明展中，四件參賽作品全數獲獎並將代表花蓮縣進軍全國賽，小論文作品也獲得全國賽銅獎。

在「第12屆全國中小學網路小論文專題曁本土使命式行動研究競賽」中，洪昊廣、鄭妍箖、李靖堯、呂璨元的作品「花聲遊-還想與你遊洄瀾」，榮獲國小C組社會關懷銅獎。學生們從對「聲景地圖」的興趣出發，深入探討運用新興的Podcast模式來宣傳花蓮觀光的可能性。



而發明展四件作品更是包辦第一名、第二名及兩件優選。其中，潘宇蕎、呂佳佳，針對公共場所無障礙扶手清潔頻率不足、易滋生細菌的問題，設計出的「無障礙扶手殺菌裝置」，結合UV-C殺菌與小車巡航，實現自動化殺菌，希望透過科技，確保行動不便者等弱勢族群能握到乾淨、安全的扶手，讓無障礙廁所的使用更安心。