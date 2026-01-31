發春聯被祝「馬上長頭髮」 韓國瑜：跟佳芬姐生一個娃一樣難

立法院長韓國瑜下午循例在立院前發送馬年春聯，並主動為拿立院紀念酒排隊民眾簽名。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

馬年將屆，立法院長韓國瑜下午循例在立院前發送馬年春聯，再引爆約700公尺排隊人龍搶領，發送70分鐘才結束。其中「全民監票小組」成員拿著「祝福韓院長馬上長頭髮」標語祝福韓，讓韓自嘲「這跟佳芬姐生一個娃一樣難」。

特別的是，今天韓國瑜立院發春聯場，是馬年前唯一一場，而今天發送的還是印有韓Q版娃娃「馬上幸福」特別版春聯，僅限量印製2千張，也僅有今天發送，最後共約有1千名民眾排隊領得，其餘春聯都將送給立院職工。

韓國瑜致詞表示，告別紛擾金蛇年，馬年即將到來，馬代表行動力、熱情與希望，馬年象徵萬馬奔騰、一馬當先、馬到成功，想到金蛇年國內外情況紛紛擾擾，所以最後選「馬上幸福」，希望馬年大家平安、幸福無比。

韓國瑜表示，過年是整個中華文化最重要的一件大事，大家要辦年貨，把家打掃乾淨，然後把春聯貼上去，年就準備好了。

不過韓國瑜說，自己最喜歡的春聯是「向陽門第春常早，積善人家慶有餘」，象徵中華文化敦厚良善，呼籲人與人之間要善良相處，積善人家有餘慶，希望馬上幸福帶給大家幸福平安的一年，祝福大家新年快樂，馬上幸福。

有趣的是，當韓國瑜說自己最喜歡的春聯時，在場粉絲高喊是「馬上幸福」，讓馬尷尬的是「馬上幸福」是今年的。

今天發送過程，除「全民監票小組」動員十餘人搶先排隊，還有新移民第二代帶小朋友一起領春聯，而過程中有民眾拿著兩瓶立院紀念酒排領春聯後，韓還主動表示要為酒簽名，展現一貫寵粉的作風。

今天致詞時，韓國瑜也特別介紹立法院秘書長周萬來，表示在立院開會不是簡單的事，人多口雜、10嘴9屁股，如何制定一個遊戲規則，有效探討主題與表決，都有賴一套開會規則，周就是「全台灣最會開會的人」。

