發春聯被索取一空 蘇巧慧盼黨中央速推北市長人選

（中央社記者王鴻國新北18日電）民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天發春聯，展現超人氣，迅速被索取一空；她對黨內提名何人參選台北市長一事表示，北市是首都，應儘快推最適合人選，一起打贏選戰。

蘇巧慧今天於她的鶯歌服務處前發放「台灣尚勇」春聯，以及「賴清德、蕭美琴、蘇巧慧」總統聯名春聯，和她個人「恭賀新禧」的馬年春聯。發放前40分鐘，服務處前即湧現排隊人龍，展現超人氣，在短短15分鐘，300份春聯就被索取一空。

蘇巧慧接受媒體聯訪時對中天記者林宸佑涉違反國家安全法遭收押禁見的看法，她表示，政治態度可以不同，但是面對國家安全，絕對應該要團結一致，守護台灣。案件已進入司法偵辦程序，希望司法勿枉勿縱，也能夠讓台灣的安全繼續被維護。

媒體追問台北市長參選人提名問題，她表示，台北市是首都，有非常多優秀的人選，都值得出來挑戰、也適合這個位置。希望黨中央遵循機制，能夠儘快推出最適合的人選，一起打贏2026這場選戰。

此外，國民黨有意參選新北市長的副市長劉和然今天出席佛光山金光明寺所舉辦「寒冬送暖音樂饗宴」，會中邀請1200戶來自各地家庭共襄盛舉，透過音樂、祝福與實物關懷，陪伴家戶在歲末迎接新的一年。

劉和然表示，感謝金光明寺在前住持覺培法師的帶領下，與市府合作舉辦寒冬送暖音樂饗宴，將大雄寶殿變成音樂廳，讓參加的家庭不僅有物資上的提供，還有心靈上的豐腴，美好的音樂可以淨化人心，也感謝繼任者有果法師承續，發揮星雲大師給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便「四給」的精神。（編輯：李淑華）1150118