發春聯遇女子激動喊「買不起大安區房」！黃國昌快閃 柯文哲搔頭不語

即時中心／連國程、許雯絜報導

民眾黨前主席柯文哲及主席黃國昌今（31）日陪同議員參選人到南門市場發春聯，媒體聯訪結束後，柯文哲與黃國昌準備發春聯，突然有一名自稱是柯文哲學妹的女子上前陳情，她說只想問一句：「為什麼我買不起台北市房子」，面對突如其來的尷尬場面，黃國昌迅速迴避至遠處，柯文哲搔頭後欲言又止，一旁的議員參選人吳怡萱連忙安撫女子情緒。

該名陳情女子表示，她在大安區長大，考上醫學系，為什麼淪落到已經35、36歲，連她家旁邊的房子都買不起？女子還說，她住在台北市最精華的地段，求學過程相當順遂，不僅就讀當地最好的公立國中，大小考試幾乎難不倒她，但她現在連家裡附近的老房子都買不起！



眼見女子越講越激動，開始咆哮，柯文哲便離開現場，許甫及張志豪連忙安撫女子情緒，她離場後，柯文哲及黃國昌發春聯的行程繼續進行。

