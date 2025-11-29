發毛！《新聞女王》示警港大火 車公廟新年抽下簽「防禍災殃」

香港宏福苑惡火奪走128條人命，至今尚有約200人「情況未明」，震驚全球。不少網友聯想到日前剛播畢的港劇《新聞女王2》，劇中曾提及1996年嘉利大廈火災致41人罹難，加上沙田「最靈車公廟」新年抽到「下籤」，巧合得讓人發毛。

香港宏福苑惡火奪走128條人命，尚有約200人情況未明。（圖／新華社）

由港星佘詩曼主演的熱播港劇《新聞女王2》日前才迎來大結局，劇情中曾提到1996年嘉利大廈五級大火釀41死事件，當時該大廈正在進行電梯裝修工程，不料焊切作業火花噴濺，造成木材起火燃燒，火勢迅猛，延燒21小時後才得以撲滅。

除了與宏福苑同為高樓火災、死傷慘重，《新聞女王2》劇情竟與現實高度相似，令人毛骨悚然，有網友指出，嘉利大廈當年因業主不願支付昂貴維修費導致工程延誤，而宏福苑同樣面臨著高額維修費爭議。

「最靈車公廟」沙田車公廟今年春節抽出下簽。（圖／香港01）

巧合的是，還有人發現香港政府今年春節抽籤活動，香港新界鄉議局主席劉業強、沙田鄉事委員會主席莫錦貴，按慣例在正月初二前往「最靈車公廟」沙田車公廟抽籤，劉業強為港府運勢抽出第24簽中簽，但莫錦貴為沙田求得第82簽下簽，簽文為「心中日復自思量，時運未通怎主張；進退難為無定處，恐防患禍與災殃」，該支簽與2019年相同。

據《香港01》當時報導，解簽的陳天恩居士形容籤文「衰到貼地」，憂沙田「繼續衰」，而香港地運已經走到盡頭，經濟崩潰，稱「沙田仲有19年衰」，籲沙田人「勒緊褲頭」。

據悉，宏福苑進行外牆維修工程，其中宏昌閣外保護網26日下午先起火，其後火勢受風力影響延燒至周邊6座大廈。據港府最新通報，大火已造成至少128人死亡、79人受傷、約200人情況未明，當中包括89具未能辨認的遺體，為香港80年來死傷最慘火災。

