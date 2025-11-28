發泡膠封死窗戶！香港宏福苑內部照曝光

▲香港大埔宏福苑大火震驚全港，有網友翻出宏福苑先前售屋照片，兩房售價1600萬新台幣，對外窗全被發泡膠版封死，直呼太扯。（圖／翻攝自售樓網站、Threads/kit.o.oa）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑26日發生五級大火，震驚全港，截至28日下午已經有128死、79傷，仍有逾200人失聯。官方初步調查顯示，大樓外牆包覆的「發泡膠板」極度易燃，是導致火勢迅速失控延燒的關鍵原因。有網友翻出宏福苑先前售屋照片，兩房售價1600萬新台幣，對外窗全被發泡膠版封死，直呼太扯。

香港保安局長鄧炳強今下午舉行記者會指出，大樓棚網初步化驗結果顯示有達到阻燃要求，但包圍大樓門窗的發泡膠板（保麗龍板）高度易燃，宏昌閣低層棚網最先起火，因發泡膠板快速蔓延及波及其他樓宇，大火燒破玻璃讓火勢迅速增強、燒進室內，高溫也導致棚架燃燒，起火的竹架碎片飛散到其他棚網上也導致多處起火。

有網友在Threads上發文指出，在網路上看到宏福苑過去的銷售紀錄，兩房的房子就賣到港幣398萬元（約新台幣1600萬元），且照片已經能看到，對外窗被發泡膠板封死。許多人看到照片都相當傻眼，也表示不理解為何要封住窗戶。

有網友解釋，由於外牆裝修，有些建商為了降低成本，而使用便宜的「發泡膠」。

其他網友也補充，發泡膠是極度易燃的材料，之前美國有棟大樓就是用發泡膠當作隔離外牆的材料，發生火災之後短時間內就竄至樓頂，怎麼會有建商不知道這種事情，沒有香港人會想到真的有建築天才會這樣做。

還有人提到，發泡膠雖然能隔音隔灰塵，但是不能用來當作建築材料，因為是塑膠製品能助燃，何況大廈裡面還有住人，以前的香港不會有這種情況發生。

