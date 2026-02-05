發泡錠千萬不能直接吞! 藥師曝：吸不到氣掛急診

藥師洪正憲日前分享一起醫學文獻記載的真實案例，一名72歲男性長者因感冒不適，自行服用NAC化痰發泡錠時，未依照正確方式將藥物溶於水中，而是直接當作一般藥丸乾吞。這個看似微小的錯誤，卻差點奪走他的生命。

根據醫療紀錄顯示，該名患者服藥後，發泡錠隨即卡在喉嚨部位，並在呼吸道內產生劇烈的化學反應開始發泡。起初僅出現劇烈咳嗽症狀，但病情迅速惡化，患者很快便感到吸不到空氣，呼吸愈發困難，最終因呼吸窘迫被緊急送往醫院急診室。

醫療團隊檢查發現，患者已出現嚴重的呼吸窘迫症候群。X光影像顯示其聲門下氣管明顯變窄，呈現典型的「鉛筆尖徵象」。這種影像特徵通常只出現在兒童哮吼症狀，在成人身上極為罕見。血氣分析結果更顯示患者出現二氧化碳滯留、血氧濃度偏低及酸中毒現象，心跳飆升至每分鐘135下，意識反應明顯遲鈍。

面對危急狀況，醫療團隊立即展開搶救，給予高濃度氧氣、腎上腺素、支氣管擴張劑與類固醇等藥物治療。同時使用藥物控制心跳與血壓，並將患者轉入加護病房密切觀察。經過數日治療，患者氣道腫脹逐漸消退，呼吸狀況獲得改善，喘鳴聲消失，一週後生命徵象穩定，順利康復出院。

洪正憲藥師特別指出，這起案例中真正的危險並非藥物本身，而是錯誤的服用方式。發泡錠的設計原理是需要在水中進行化學反應，若在喉嚨或氣道內發泡，會對局部組織造成強烈刺激，可能引發下聲門水腫，直接阻塞呼吸道。此外，吸入NAC成分也可能誘發類過敏反應，醫學文獻中曾記載致命案例。

藥師強調，發泡錠必須完全溶解於足量的水中後再飲用，絕對不可直接吞服或含在口中。國內過去也曾發生因口含發泡錠導致窒息的案例。特別是年長者及吞嚥功能較差的民眾，使用發泡錠的風險更高，建議應與醫師討論是否改用其他劑型藥物，避免因一時疏忽造成無法挽回的遺憾。

