發泡錠含鈉量驚人！長期吃恐讓高血壓風險增7倍

長期使用發泡錠，易攝取過量鹽分，恐讓高血壓風險增加7倍以上。（Gemini生成示意圖）

有些人習慣使用發泡碇補充維他命，甚至覺得丟進水裡溶解的滋滋聲和氣泡很療癒，而增加用量，但藥師洪正憲提醒，可能會因為發泡碇的鈉含量過高，增加7倍以上的高血壓風險，或誘發中風和心臟病的機率。

常喝發泡錠，健康危機悄悄累積

發泡錠為了快速溶解、喝起來順口，裡面通常加入大量碳酸氫鈉（小蘇打），長期攝取這些隱藏的鹽分，對心血管可不是小事。

研究顯示，一顆維他命發泡錠鈉含量，可高達400到560毫克，一天服用兩三顆，幾乎就占了每天建議鈉攝取上限的一半。驚人的是，感冒藥、止痛藥的發泡錠鈉含量甚至更高，會大幅增加血壓負擔。

長期使用發泡碇的風險

1.高血壓：長期使用，高血壓風險可增加7倍以上

2.中風、心臟病：中風風險增加22%，心血管事件增加16%

3.全因死亡率上升：長期使用含鈉製劑的人死亡率增加28%

如何安全使用發泡錠？

1.注意成分與鈉含量：購買前看清包裝標示，留意每顆鈉含量。

2.控制使用頻率：健康的人偶爾使用通常沒問題，但高血壓、心血管疾病或腎臟功能不佳者應更謹慎。

3.選擇低鈉或不含鈉劑型：許多維他命、止痛藥或化痰藥都有錠劑、膠囊或散劑可替代。

4.詢問醫師或藥師：必要時讓專業人員幫你評估，選擇更安全的用藥方式。



