發災難財！惡男騙光復災民「付運費換家電」 16人上當檢察官怒求重刑

曾姓男子偽裝成慈善團體，誆稱光復災民「付運費換家電」，現已遭檢方起訴。（圖／翻攝畫面）

花蓮縣光復鄉9月因堰塞湖溢流造成重大傷亡，如今仍在災後重建中，曾姓男子卻行騙災民，誆稱補貼運費就可得到捐贈家電，先後16人上當，曾男則得手7萬4000元，警方獲報後展開調查並逮捕曾男，花蓮地檢則迅速偵結，怒斥他惡行重大，針對16次犯行各別求刑1年。

據了解，曾男11月偽裝成慈善團體拜訪災民，聲稱有善心人士願捐贈洗衣機、冰箱、電視機、電暖器等多樣家電，但要自行負擔1萬2000元運費，運費還「好心」為災民打折，只需7000元，災民信以為真，先後有16人上當，分別被騙3000元到7000元不等，曾男共得手7萬4000元。

而災民付錢後卻遲遲等不到家電，聯繫曾男同樣未獲回應，探詢後才驚覺遭騙，立刻報警處理，警方則於11月28日在光復車站將曾男逮捕，並在他身上查扣4萬多元現金。

而花蓮地檢署則迅速偵結，依詐欺取財罪對他提出公訴，檢方認為，光復鄉受颱風侵襲，居民家中電器毀損嚴重、急需替換，曾男卻利用利用災後混亂行詐，造成受害者身心及生活負擔加劇。

而曾男案發後掩飾犯行，未現悔意，至今也沒跟被害人和解，檢方認定其犯行情節重大，建議法官對16次犯行分別量處1年以上有期徒刑，並呼籲曾遭遇「假捐贈、真詐騙」的民眾儘速向當地派出所或地檢署報案，以協助釐清案情並追回被騙款項。

