發災難財！無良男「假冒善心捐贈家電」 專挑光復災民下手騙走7.4萬

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

花蓮光復鄉今年9月底遭暴雨重創，居民家園受損、生活陷入困境，沒想到在這樣的苦難中，竟有人伸出的是騙人的黑手。一名曾姓男子藉災民急需重建之際，謊稱「補貼運費即可領取捐贈家電」，短短時間內就詐騙16名災民、總額達7萬4千元，日前遭檢方依詐欺罪起訴，並針對犯行各求刑 1 年。

曾姓男子藉災民急需重建之際，短短時間內就詐騙16名災民遭檢方依詐欺罪起訴，並針對犯行各求刑 1 年。（圖／花蓮地檢署）

檢方指出，曾男於11月間多次向災民表示，有善心人士要捐洗衣機、冰箱、電視、電暖器等家電，但需先支付「運費」或「手續費」，誘使被害人交付3000至7000元不等費用。災民信以為真，紛紛付款，卻始終領不到任何家電。直到有人發現受騙並報警，警方迅速展開追查，於11月28日在光復車站逮到準備搭車離去的曾男，並起獲4萬5600元現金。

檢方認為，曾男利用災後居民急需添購家電的弱勢處境行騙，嚴重影響身心及重建進度，犯行惡劣、毫無悔意，也未與受害者和解，因此請法院就各次犯行分別量刑一年以上。

花蓮地檢署表示，仍持續清查是否有更多受害者，呼籲曾遭遇類似情況的民眾盡速向警方或地檢署報案，以利釐清案情並協助追回款項。並再次提醒，災後詐騙頻傳，民眾對於來源不明的捐贈訊息務必提高警覺、向官方管道查證。

