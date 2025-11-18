發熱衣也會過期？UNIQLO揭「保存期限」：1標籤檢查生產年份

入秋以來最強冷空氣即將抵達，北部低溫恐跌破13度，不少民眾拿出厚外套與發熱衣禦寒。對此，日系平價服飾品牌「UNIQLO」提醒，發熱衣其實有「保存期限」，使用年限約為3個冬季，過期後保暖效果可能大打折扣。

台灣UNIQLO曾在社群平台「Instagram」分享，「HEATTECH發熱衣」的發熱效果，來自布料中的聚氨酯纖維，一旦穿久導致彈性疲乏、布料老化，發熱效果就會減弱。官方建議保存期限為3個冬季，若布料已明顯變薄或鬆垮，就應盡早汰換；若一年只穿一兩次，不必硬性滿3年就汰換。

台灣UNIQLO指出，每件發熱衣的標籤都藏有「生產年份密碼」，從標籤最上方括弧內的兩個數字即可看出製造時間，第一碼代表年份，第二碼則對應季節「春、夏、秋、冬」。台灣UNIQLO舉例，像是「271-408240（84-40）」的商品，「8」就是指2018年，「4」是指冬季製造，若「392-753827（43-76）」的商品，就代表2024年秋季生產。

除了生產年份外，台灣UNIQLO強調，發熱衣一定要選購合身尺寸，不少人怕衣服縮水會刻意買大一號，但過大的發熱衣會在布料與皮膚間形成空隙，使熱能無法有效留存，導致保暖效果下降。

最後，台灣UNIQLO提醒，發熱衣可以手洗或使用洗衣機的弱水流模式清洗，但水溫不可超過40度，也不建議使用特殊洗劑、乾洗或丟入烘乾機，避免破壞纖維結構，無法延長發熱衣的使用壽命。

