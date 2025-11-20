發熱衣也有期限！UNIQLO小編教學檢查方式 超過1時間最好換新

生活中心／游舒婷報導

天氣明顯降溫，已經有不少人把衣櫃裡的發熱衣拿出來穿，不過要小心，發熱衣也有保存期限！日系服飾品牌UNIQLO就發文提醒，品牌的發熱衣其實有保暖期限，且用對清洗方式才能穿的更加持久、保暖。

UNIQLO小編在IG上發文提醒，品牌的「HEATTECH吸濕發熱衣」其實有保暖期限，小編也分享相關檢測方法，第一，是檢查衣標上的數字，建議穿滿3年就更換，才能維持最好的保暖度。

uniqlo發熱衣有保存期限。（圖／uniqlo_taiwan IG）

第二，是觀察穿上身的合身度，如果發現穿上後鬆垮不合身，也會影響其保暖效果，發熱衣建議要挑合身尺寸才能貼合身體，達到保溫的效果。

uniqlo發熱衣有保存期限。（圖／uniqlo_taiwan IG）

同時，小編也提醒，發熱衣建議用手洗、弱水流機洗，且不能烘乾、乾洗，這樣才不會破壞發熱衣的機能，建議民眾可以檢查一下自己手上的發熱衣，適時汰舊換新，才能達到最好的保暖效果。

