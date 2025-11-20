發熱衣也有「保存期限」！挑選關鍵？檢查方法？怎麼洗？如何延長保暖度？
入秋首波最強冷空氣來襲，未來一週氣溫溜滑梯 ，不少民眾已經穿上發熱衣。不過，有些人不知道其實發熱衣也有「使用期限」；台灣UNIQLO曾在IG官方帳號分享發熱衣小知識，發熱衣其實有明確的發熱衣有效期限「3個冬季」；若過了這個時間點，發熱衣的保暖利可能會慢慢地減弱，甚至會因為經常穿導致布料變薄，應儘早更換；但若一年只穿一兩次，就不必硬性滿3年就淘汰。材質老化、季節標示判讀方式、尺寸挑選與清洗習慣，其實都會左右發熱衣實際的保暖效果。
【目錄】
● 發熱衣有效期限
● 發熱衣標籤
● 發熱衣尺寸
● 發熱衣怎麼洗
● 發熱衣怎麼挑
發熱衣有效期限
UNIQLO在台灣官方平台曾公開說明發熱衣有效期限，指出這類衣物並非永續性產品，而是依賴聚氨酯纖維維持彈性與吸濕發熱效果，品牌明確指出建議使用年限為3個冬天，並說：「一旦布料老化、彈性下降，發熱效果就會減弱。」
不過發熱衣壽命還是和每個人的使用習慣高度相關，若民眾在冬季天天穿、反覆清洗、衣物出現泛薄情形，可能在2年內就需要更換，然而若一年只穿一兩次、保存良好，3年到期時也不必強制丟棄。專家指出，消費者應將材質彈性變化，穿著習慣以及分季節的製造時間一起評估，而不是僅依年限判斷。這也是發熱衣有效期限在實務上需搭配使用情境來看的原因。
發熱衣標籤藏玄機
有些發熱衣的編碼方式，可以讓消費者更精準判斷衣櫃裡的發熱衣是否已經「過期」，避免因材質老化導致暖感流失。以UNIQLO發熱衣為例，標籤含「分季節」與「製造年份」兩項資訊，都是判斷有效期限的重要依據，依照官方資料，標籤上括弧內的兩碼代表年份與季節，第一碼為年份、第二碼為季節（春、夏、秋、冬）。以HEATTECH系列發熱衣為例，標籤上的第一排數字中，找到（）處的首兩位數字，第一個數字代表年份的尾數、第二個則是季別，例如（84-02）這串數字即代表2018年、冬季所生產。
發熱衣尺寸
有些人在選購發熱衣時，會擔心縮水，習慣買比平常更大的尺寸，但UNIQLO表示，尺寸錯誤反而會影響發熱能力。因此貼身程度是關鍵，若衣服與肌膚之間留下過多空隙，人體散發出的熱能便難以被捕捉，導致發熱衣原本的機能無法完全發揮，品牌提醒，發熱衣應以「合身」作為首要原則，而不是寬鬆、也不是緊繃。合身的重要性在發熱衣有效期限之外，同樣具有決定性。
發熱衣怎麼洗
發熱衣的清洗方式也是常被忽略的保暖殺手。UNIQLO建議，發熱衣要選合身的尺寸，穿起來保暖效果才會最好。此外，在洗滌方式部分，UNIQLO指出，發熱衣可以丟洗衣機洗，但是只有4點要特別注意：
● 水溫不要過高，高溫會破壞纖維結構
● 不可以烘乾，避免熱能破壞聚氨酯彈性
● 不可以乾洗，會加速材質老化，盡量手洗或弱水流，以延緩機能退化
● 不要用漂白水或柔軟精，避免強鹼或特殊洗劑，會加速材質老化
發熱衣怎麼挑
YouTuber「胖哥」開設成衣代工廠13年，日前曾發布2025發熱衣評測影片。影片中把UNIQLO、Lativ、One Boy、NET、WIWI、Majormade、H&J、迪卡儂（Decathlon）、思夢樂等9大品牌發熱衣，分成「靜態保暖」、「輕量活動」及「中高活動」三組進行評測。
他表示，發熱衣主要分「吸濕發熱」、「運動排汗」兩大類型，紡織工程師在設計發熱衣品項時，是以讓穿著的人「不悶」為原則，來做纖維配比的研發，因此評測標準會以舒適性、薄厚度、纖維配比為重點。他也建議，大家在選擇發熱衣時，盡量選擇越合身、越貼身，它的效果就會越好。
評比結果，他推薦運動排汗型的發熱衣，他推薦運動品牌迪卡儂（Decathlon），因為不僅厚度、克重都相較高些，活動時更舒服、沒有刮蹭感。至於靜態保暖、吸濕發熱類型的發熱衣，胖哥個人推薦UNIQLO，「雖然它價格比較高，但我覺得真的很值得」，使用體驗真的好。最後，他也強調，穿著體感每人感受都會略有不同，建議每個人還是可以實際到門市體驗最最準確。
