發熱衣到底怎麼穿？她授「1撇步」暖到會流汗！

生活中心／尤乃妍報導

近來天氣冷颼颼，許多民眾紛紛挖出壓箱底的羽絨衣、發熱衣來禦寒，但發熱衣究竟要怎麼穿，才能將保暖功能最大化？一名部落客在臉書粉專「美花的時尚、慢活、輕旅行」分享，只要掌握一個小秘訣，就能暖暖過冬天。





有部落客在社群分享，發熱衣要「緊貼肌膚」才能發揮最大保暖效果。（示意圖，非關此新聞／民視新聞）

近日天氣轉冷，民眾紛紛拿出塵封在衣櫃已久的發熱衣，一名部落客臉書粉專「美花的時尚、慢活、輕旅行」分享，發熱衣不是只要穿上就暖，秘訣是要「裸體穿」，先穿發熱衣，外頭再穿內衣，讓發熱衣緊貼肌膚，讓布料鎖住溫度。她表示，這種穿法實測真的超級暖，甚至在辦公室內會「熱到流汗」。許多網友嘗試後紛紛表示確實很暖，但若遇下雨或是霸王寒流來襲，可能還是不太夠。

發熱衣若不斷重複清，布料可能受到損壞，需定期汰換。（圖／翻攝自臉書＠Uniqlo Taiwan）

不過同時她也提到，發熱衣若已經穿了好幾年，經過不斷清洗布料會越洗越薄，發熱衣也會越穿越不暖，所以還是要定期更換。日系服飾品牌也在臉書提醒消費者，發熱衣應選擇合身不鬆垮的尺寸，確保布料貼身鎖住溫度，另外清洗也建議手洗或弱水流機洗，千萬不要烘乾或乾洗，以免破壞發熱衣機能。更重要的是，除了發熱衣之外，外層還需添加羽絨衣、毛衣等更加保暖的衣物，才能真正抵禦寒風。

