發熱衣效果變差？網紅揭「3大警訊」嘆沒救了：拜託快換新的

生活中心／李紹宏報導

天氣變冷，人手一件的發熱衣是禦寒不可或缺的單品。然而，許多民眾可能不知道，發熱衣並非可以「戰」一輩子！旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」提醒，發熱衣若出現「3大警訊」，就代表保暖功能已大打折扣，是時候該淘汰換新。

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」分享，如果發熱衣出現「3個現象」，代表要換了。（圖／資料照）

魚漿夫婦在臉書粉專提醒，許多人喜歡挑選寬鬆一點的尺寸，但這是錯誤迷思，因為發熱衣的原理是將身體的水蒸氣轉化為熱能，因此務必挑選剛好、合身的尺寸，若衣服與肌膚之間有空隙，效果就會大打折扣。

廣告 廣告

發熱衣汰換3警訊！

因此，魚漿夫婦分享，根據UNIQLO穿著更新指標指出，發熱衣若出現以下3種狀況，就代表保暖機能已明顯衰退，應考慮汰換：

1.穿起來和肌膚間出現空隙：鬆弛導致無法貼身，發熱效果降低。

2.布料明顯鬆弛： 纖維結構受損，影響舒適度與保溫能力。

3.保溫性或吸濕性變差：最直接的體感，顯示機能纖維老化。

發熱衣怎麼穿才對？內行人揭密技

魚漿夫婦補充，面對寒冷，單純一層一層疊穿反而可能沒有效果，因此，依據氣溫選擇適合的發熱衣類型才是最重要的。例如，UNIQLO的「HEATTECH系列」就分為一般款（適合5°C至20°C）、極暖（零下5°C至15°C）和超極暖（零下20°C至10°C），可針對不同的環境溫度來搭配。

UNIQLO的「HEATTECH系列」相當受歡迎。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

為了讓發熱衣更耐穿、延長其使用壽命，正確的洗滌方式十分重要。魚漿夫婦建議，清洗時要裝入洗衣袋裡，並可添加柔軟劑來減少靜電的產生。

最後，這類機能性衣物最忌諱的就是高溫。魚漿夫婦強調，發熱衣千萬不可丟入烘乾機，高溫會破壞其纖維彈性，加速機能衰退，遵循正確的保養步驟，才能維持最佳保暖效果。

更多三立新聞網報導

吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了

啪啪！黃國昌嗆「禁小紅書」害民主沉淪 綠揭證據打臉：你才大轉彎

住台北市「大安區」代表有錢？在地居民揭真相喊冤 一票網吵翻

有錢人都跑光了！川普長子「揭1事」警告：川普恐棄烏克蘭

