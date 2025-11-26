發熱衣會過期？UNIQLO揭「保存期限」，從標籤1細節檢查生產年份...醫點名4類人不適合：越穿越癢

天氣逐漸變冷、冬季來臨，發熱衣成為台灣民眾禦寒必備單品。不過，你知道發熱衣其實「會過期」嗎？許多人可能不知道發熱衣並非「用不壞就能一直穿」，而是存在「有效期限」與保養細節，甚至會影響保暖功能的關鍵。 以UNIQLO為例，官方曾說明發熱衣其實有「保存期限」，使用年限約為3個冬季，過期後保暖效果可能大打折扣。民眾應注意發熱衣的製造年份、合身度，以及正確清洗方式，才能確保其保暖效果持續發揮。

發熱衣是否真的會過期？

UNIQLO台灣官方IG揭露，發熱衣並非永久耐用，主要因為材質中的聚氨酯纖維會隨時間及穿著頻率老化，使彈性變差、發熱效果逐漸遞減。UNIQLO建議，一般情況下發熱衣的使用期約為三年或三個冬季，但若一年只穿一、兩次則可依布料狀況延長汰換週期。

民眾最直觀判斷方法為檢查衣標，以UNIQLO品牌HEATTECH系列發熱衣來說，標籤會用括弧顯示生產年度和季節，查看尾端括號內的4個數字，其中第1個數字代表年分，第2個數字則代表季節（依序為春、夏、秋、冬）。

舉例來說，若標籤上顯示「(04-12)」，則「0」代表2020年，「4」則表示冬季生產。

UNIQLO建議，以下3種狀況可以作為汰換發熱衣標準：

有效期約三年，超過三年建議汰換

衣標密碼判斷生產年份，括號內頭兩碼代表年份及季節

合身度及布料狀況也是判斷依據，變薄或鬆垮代表須更換

發熱衣合身度與保暖與否有關

UNIQLO說明，發熱衣保暖原理來自纖維緊密貼合皮膚，減少空氣流動並蓄熱。一旦尺寸不合、過於寬鬆，布料與皮膚間形成空隙，導致熱能流失、保暖效果明顯下滑。

因此UNIQLO官方建議應挑選合適尺碼的合身款式，而非為避免縮水而購買偏大號。除了長期穿著造成彈性疲乏外，多次清洗也可能加速布料老化。​

發熱衣過期發熱衣怎麼洗

▲發熱衣特殊纖維，只要接觸到人體所散發出的水蒸氣，就會將其轉換成熱能發揮保暖效果。（圖／翻攝UNIQLO官網）

發熱衣正確清洗保養步驟

延長發熱衣壽命的重點還包括適當的清潔方式。

UNIQLO官方建議，最佳做法是手洗，若需機洗則務必選擇弱水流並使用洗衣袋，水溫不可超過40度。不可乾洗、不可烘乾，避免高溫與特殊洗劑影響纖維結構。

此外，就算保養得宜，也應參考「三年汰換一次」的建議，才能確保保暖效能。​

以下為發熱衣最佳清潔撇步：

手洗最佳，機洗選弱水流且用洗衣袋

水溫上限40度，嚴禁乾洗及烘乾

不需特別洗劑，避免破壞纖維

發熱衣過期發熱衣怎麼洗

▲UNIQLO建議，一般情況下發熱衣的使用期約為三年或三個冬季。

發熱衣常見錯誤穿著方式

發熱衣除了有效期與保養問題，UNIQLO日本專家也曾指出三大常見錯誤：一、將其他衣物穿在發熱衣內部，導致材料吸收不到身體水氣、影響發熱；二、選購偏大尺寸而非合身，使保暖度下降；三、大量流汗仍穿發熱衣，汗氣過多讓纖維無法蓄熱反而產生寒冷感。

民眾如發現布料變薄、鬆垮、標籤顯示製造時間已久，就應考慮換新。​

哪4種人不適合穿發熱衣保暖？

不過要注意，並非每個人都適合穿發熱衣。據元氣網報導，有4種人不適合穿發熱衣，包含：

痘痘肌：如果你是容易出油、長痘痘的人，台北市立聯合醫院和平婦幼院區皮膚科主任李孟穗表示，這種人穿發熱衣，很可能會造成胸、背部毛囊炎，而且身上有毛囊炎又癢又痛，比臉上青春痘還難治療，往往要花上數週至數個月治療。

新陳代謝快、容易流汗：流太多汗導致汗水悶在衣服裡，加上皮膚溫度上升，這種情況下容易產生汗斑或是起疹子。

異位性皮膚炎：有異位性皮膚炎的，皮膚比一般人還來得敏感，對於溫度調控也較慢，因此，一穿上發熱衣又流汗，會刺激異位性皮膚炎讓情況加重，癢感就會增加，更癢更刺抓得更厲害。

乾性膚質：油性皮膚會長痘痘，那麼乾性皮膚就比較好嗎？如果在冬天那就未必了。乾性肌膚在冬天，皮膚會又乾又癢，許多長輩容易有冬季癢的問題，加上發熱衣把皮膚悶住，同樣造成溫度上升，皮膚變得刺癢不舒服，這時候可以多擦保濕乳液，減緩皮膚乾燥的問題。





