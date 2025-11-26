發熱衣會過期？UNIQLO揭「保存期限」，從標籤1細節檢查生產年份...醫點名4類人不適合：越穿越癢
天氣逐漸變冷、冬季來臨，發熱衣成為台灣民眾禦寒必備單品。不過，你知道發熱衣其實「會過期」嗎？許多人可能不知道發熱衣並非「用不壞就能一直穿」，而是存在「有效期限」與保養細節，甚至會影響保暖功能的關鍵。 以UNIQLO為例，官方曾說明發熱衣其實有「保存期限」，使用年限約為3個冬季，過期後保暖效果可能大打折扣。民眾應注意發熱衣的製造年份、合身度，以及正確清洗方式，才能確保其保暖效果持續發揮。
發熱衣是否真的會過期？
UNIQLO台灣官方IG揭露，發熱衣並非永久耐用，主要因為材質中的聚氨酯纖維會隨時間及穿著頻率老化，使彈性變差、發熱效果逐漸遞減。UNIQLO建議，一般情況下發熱衣的使用期約為三年或三個冬季，但若一年只穿一、兩次則可依布料狀況延長汰換週期。
民眾最直觀判斷方法為檢查衣標，以UNIQLO品牌HEATTECH系列發熱衣來說，標籤會用括弧顯示生產年度和季節，查看尾端括號內的4個數字，其中第1個數字代表年分，第2個數字則代表季節（依序為春、夏、秋、冬）。
舉例來說，若標籤上顯示「(04-12)」，則「0」代表2020年，「4」則表示冬季生產。
UNIQLO建議，以下3種狀況可以作為汰換發熱衣標準：
有效期約三年，超過三年建議汰換
衣標密碼判斷生產年份，括號內頭兩碼代表年份及季節
合身度及布料狀況也是判斷依據，變薄或鬆垮代表須更換
發熱衣合身度與保暖與否有關
UNIQLO說明，發熱衣保暖原理來自纖維緊密貼合皮膚，減少空氣流動並蓄熱。一旦尺寸不合、過於寬鬆，布料與皮膚間形成空隙，導致熱能流失、保暖效果明顯下滑。
因此UNIQLO官方建議應挑選合適尺碼的合身款式，而非為避免縮水而購買偏大號。除了長期穿著造成彈性疲乏外，多次清洗也可能加速布料老化。
▲發熱衣特殊纖維，只要接觸到人體所散發出的水蒸氣，就會將其轉換成熱能發揮保暖效果。（圖／翻攝UNIQLO官網）
發熱衣正確清洗保養步驟
延長發熱衣壽命的重點還包括適當的清潔方式。
UNIQLO官方建議，最佳做法是手洗，若需機洗則務必選擇弱水流並使用洗衣袋，水溫不可超過40度。不可乾洗、不可烘乾，避免高溫與特殊洗劑影響纖維結構。
此外，就算保養得宜，也應參考「三年汰換一次」的建議，才能確保保暖效能。
以下為發熱衣最佳清潔撇步：
手洗最佳，機洗選弱水流且用洗衣袋
水溫上限40度，嚴禁乾洗及烘乾
不需特別洗劑，避免破壞纖維
▲UNIQLO建議，一般情況下發熱衣的使用期約為三年或三個冬季。
發熱衣常見錯誤穿著方式
發熱衣除了有效期與保養問題，UNIQLO日本專家也曾指出三大常見錯誤：一、將其他衣物穿在發熱衣內部，導致材料吸收不到身體水氣、影響發熱；二、選購偏大尺寸而非合身，使保暖度下降；三、大量流汗仍穿發熱衣，汗氣過多讓纖維無法蓄熱反而產生寒冷感。
民眾如發現布料變薄、鬆垮、標籤顯示製造時間已久，就應考慮換新。
哪4種人不適合穿發熱衣保暖？
不過要注意，並非每個人都適合穿發熱衣。據元氣網報導，有4種人不適合穿發熱衣，包含：
痘痘肌：如果你是容易出油、長痘痘的人，台北市立聯合醫院和平婦幼院區皮膚科主任李孟穗表示，這種人穿發熱衣，很可能會造成胸、背部毛囊炎，而且身上有毛囊炎又癢又痛，比臉上青春痘還難治療，往往要花上數週至數個月治療。
新陳代謝快、容易流汗：流太多汗導致汗水悶在衣服裡，加上皮膚溫度上升，這種情況下容易產生汗斑或是起疹子。
異位性皮膚炎：有異位性皮膚炎的，皮膚比一般人還來得敏感，對於溫度調控也較慢，因此，一穿上發熱衣又流汗，會刺激異位性皮膚炎讓情況加重，癢感就會增加，更癢更刺抓得更厲害。
乾性膚質：油性皮膚會長痘痘，那麼乾性皮膚就比較好嗎？如果在冬天那就未必了。乾性肌膚在冬天，皮膚會又乾又癢，許多長輩容易有冬季癢的問題，加上發熱衣把皮膚悶住，同樣造成溫度上升，皮膚變得刺癢不舒服，這時候可以多擦保濕乳液，減緩皮膚乾燥的問題。
更多今周刊文章
台積電提告羅唯仁：強找研發同仁開會、離職面談謊稱赴學界！簽了競業禁止承諾書「從頭到尾沒提英特爾」
中鋼股價10年新低，跌到17.X元「股東卻攀高130萬」，為什麼大家還敢買？老牌定存股未來只剩一條生路
回收舊鞋、舊衣舊包包「全家超商咖啡、茶葉蛋免費一整年」！活動日期、參加方法、寄送步驟教學一次看
其他人也在看
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 3 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 21 小時前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 2 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 6 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
吳淡如遭酸「靠運氣致富」霸氣反嗆：你相信貴人陪我60年？
作家兼主持人吳淡如近日在社群分享理財觀，強調錢自己管的重要性。她也以自身經驗提醒大眾，不要過度依賴他人處理財務，更直言外界常把成功歸因於「貴人運」，讓她忍不住提出反思。吳淡如在貼文中寫下：「理財其實很簡單，第一個原則叫錢自己管，不要交給別人。」她指出，不論黑道、白道、合法或非法的代管者，「都很貪婪」自由時報 ・ 3 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週各率黨內人馬盛大會面對談，宣示未來在野陣營藍白合的基本方向。面對國民黨志在202...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
烏兵傷殘慘重.舉國苦撐 川普斡旋要鉅額謝金
僅有美俄參加的烏戰和平協議，能讓烏克蘭人甘願接受嗎？美烏在日內瓦協商，同一時間俄羅斯狂轟猛炸烏克蘭各地，一周內造成烏克蘭數十人罹難。三年多來戰爭讓烏克蘭青壯年階層付出慘重代價，許多失去肢體退伍的傷殘士兵，等國家補助製作義肢，已有8萬人在排隊，現在起可能要等到10年後才有義肢。美國總統川普卻一再批評烏克蘭對美方斡旋不知感謝，美國甚至要求從重建烏克蘭的俄羅斯凍結資產利潤中獲取50%的回報。川普政府此舉，讓美國前國務卿凱瑞批評「令人作嘔」。儘管面臨國內外的巨大反對，烏克蘭總統澤倫斯基仍需在川普開出的，本週四11月27日的期限前做出回應。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王世堅奪民調第一！欽點最強戰將是「她」
[NOWnews今日新聞]2026台北市長選戰持續升溫，儘管綠營僅有壯闊台灣創辦人吳怡農正式表態，但立委王世堅、沈伯洋，以及前民進黨秘書長、前基隆市長林右昌等人，都被視為黨內可能人選。至於吳怡農今（2...今日新聞NOWNEWS ・ 25 分鐘前