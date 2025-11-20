發熱衣會過期 UNIQLO揭「保存期限」快檢查標籤

近日入秋最強冷空氣來襲，全台明顯轉冷，大家開始翻出衣櫃裡的發熱衣禦寒，不過日系服飾品牌UNIQLO提醒，發熱衣有「保存期限」，建議穿3年就要更換，否則保暖效果可能大打折扣；此外在清洗上也要留意，不論手洗或機洗，水溫不得超過40度，且不可使用特殊洗劑、乾洗或烘乾，以免破壞發熱衣的機能性。

發熱衣3年就過期

UNIQLO日前在官方IG發文表示，每年冬天必穿的發熱衣其實有保暖期限，建議穿滿3年就更換。HEATTECH系列發熱衣的標籤上都有製造時間，從最上方的一串數字中，可以看到尾端括號內有4個數字，第1個數字代表年分，第2個數字代表季節（依序為春、夏、秋、冬），例如（04-12）的0代表2020年，4則是冬季生產。

購買發熱衣也要留意尺寸，UNIQLO表示，穿著合身的發熱衣才會讓身體感到溫暖；若穿上後鬆垮不合身，也會影響保暖效果。

此外，用對清潔方式才能維持保暖功能，UNIQLO提醒，清洗發熱衣可以手洗或機洗，切記水溫不得超過40度，建議使用洗衣袋避免過度拉扯，且不可使用特殊洗劑、不可乾洗或烘乾，以免破壞發熱衣的機能性。

發熱衣3種穿法超NG

UNIQLO研發部長中野正海曾在日本電視節目上解釋發熱衣的發熱原理，他說發熱衣是將人體散發出來的水蒸氣轉換成熱能，發揮保暖效果；因此若沒讓過程完美作用就無法保暖。

中野正海分享3種常見的錯誤穿法，首先是在發熱衣裡面加其他衣服，這樣人體散發的水蒸氣無法接觸到衣服的特殊材質；再來是穿著尺寸過大的發熱衣，無法貼合身體會影響保暖；另外大量流汗時別穿發熱衣，身體過多水氣在特殊纖維上，反而會感到寒冷。

