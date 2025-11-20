發熱衣會過期！UNIQLO揭「保暖期限」 3NG穿法一次看

台灣UNIQLO指出，發熱衣有保暖期限過期再穿保暖效果將會大大減低。示意圖／翻攝自Pixabay

冬天要到了，不少人都準備拿出發熱衣禦寒。近日台灣UNIQLO在IG中發布貼文，分享發熱衣其實有保存期限，過期的話保暖效果會大打折扣。另外，日媒報導指出，穿發熱衣時盡量不要在底下再穿一件衣服，否則會影響保暖效果。

發熱衣有保暖期限！2重點一次看

台灣UNIQLO在IG中發布貼文指出，穿發熱衣之前可以先檢查衣標上的數字，建議穿滿3年就換。舉例來說如果在「HEATTECH」欄位中的數字看到（04-12），0指的是2020年、4則代表的是冬季，因此可以判斷這件衣服是在2020年冬季生產。另外，如果發熱衣穿上後發現鬆垮不合身，也會影響保暖的效果，合身尺寸才能發會最大的保暖功能。

發熱衣該怎麼洗？UQ解答了

台灣UNIQLO指出，發熱衣要用對清洗方式，才可以穿得更久，採取烘乾、弱水流機洗都可以，但要切記水溫不超過40度，高溫會破壞纖維結構；不可使用特殊洗劑，恐怕會加速材質老化；不可乾洗，盡量手洗或弱水流以延緩機能老化；不可烘乾，以免熱能破壞破壞聚氨酯彈性。

發熱衣怎麼穿才保暖？NG穿法曝光

根據日媒報導，UNIQLO負責發熱衣的中野部長指出，HEATTECH發熱衣的原理是使用特殊物料，鎖住人體釋放出來的水蒸氣，再放出熱能，最後透過纖維排出。簡單來說，就是以「吸濕」的方式發熱。但要小心3種錯誤穿法，恐怕會讓保暖失效！

1、在發熱衣內穿其他衣服：在發熱衣沒有接觸到人體皮膚的狀況下，吸收水蒸氣的效果就大打折扣，其保暖效能也大減。因此在穿著發熱衣時，務必穿在最裡面。

2、穿大1號的發熱衣：不少人都擔心衣物清洗後會縮水，或是不喜歡衣物太貼身因此買大1號。但是這樣會導致發熱衣不夠貼合皮膚，進而影響保暖的效果。

3、流汗還穿發熱衣：如果穿著發熱衣進行會大量流汗的運動、活動，可能導致水分太多，衣服無法迅速排除，導致特殊纖維物料因大量水分，讓身體感到更寒冷，如同穿著濕掉的泳衣。

醫示警：4種人別穿發熱衣

北市立聯合醫院和平婦幼院區皮膚科主任李孟穗指出，發熱衣適合在10度以下的低溫穿，但是新陳代謝快、痘痘肌、異位性皮膚炎患者、冬季乾癢膚質的人不適合穿發熱衣，建議採取洋蔥式穿搭來保暖。

新陳代謝快的孩童、年輕人：若在不是很冷的天氣穿發熱衣，可能導致汗水悶在衣服裡，產生汗斑、發癢起疹。發熱褲則可能導致股癬、念珠菌感染，或是影響男性的生育能力。

痘痘肌族群：皮膚易出油、冒痘、毛囊炎的人，如果穿發熱衣可能導致胸、背部毛囊炎，治療時程需要數週至數月。

異位性皮膚炎患者：此類患者對溫度調節較慢再加上皮膚敏感，若穿發熱衣流汗，會更癢、更刺，導致抓得更嚴重。

冬季皮膚乾癢者：皮膚乾燥脫屑若悶在發熱衣中，會全身刺癢不舒服，建議擦保濕乳液，能改善皮膚乾燥。



