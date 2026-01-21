發熱衣洗錯恐讓保暖力歸零！UNIQLO教正確清潔方法，加碼曝發熱衣使用年限

冬天到來，發熱衣成為民眾禦寒必備單品。然而，許多人對於發熱衣清潔方式一知半解，擔心清洗不當會影響保暖效果。日系服飾品牌UNIQLO日前特別發布清洗指南，詳細說明發熱衣的保養秘訣，提醒消費者注意水溫控制與清洗步驟，避免破壞衣物的機能性，確保發熱衣能發揮最佳保暖效果。

喀什米爾羊毛發熱衣清洗

UNIQLO近期在Instagram發布影片，針對含有9%喀什米爾羊毛的發熱衣清洗方式進行說明。品牌表示，許多顧客詢問這類發熱衣是否必須手洗，實際上手洗與機洗（弱水流）都可行。不過，清洗時必須嚴格控制水溫在40度以下，同時禁止使用特殊洗劑、乾洗或烘乾處理，以免損害發熱衣的機能性纖維結構。

UNIQLO發熱衣怎麼洗

若用洗衣機清洗一般發熱衣，UNIQLO特別提醒消費者務必遵守幾項原則。首先，清洗前應將發熱衣翻面並放入洗衣袋中，避免造成纖維損傷。此外，發熱衣不應長時間浸泡在水中，以免影響材質特性。當發熱衣出現毛球現象時，千萬不可用力拉扯，應使用專門的除毛球工具輕柔處理。

UNIQLO發熱衣期限

除了清洗保養外，UNIQLO也提醒，每年冬天必穿的HEATTECH吸濕發熱衣其實有保暖期限，因此以下分享２大重點，教大家判斷自己的發熱衣是不是該換新。首先，發熱衣並非永久性商品，建議穿著滿３年後就應更換新品，否則影響禦寒效果。其次，合身度是保暖關鍵，如果穿著後已經寬鬆不合身，就應選擇更貼身的尺寸，才能確保發熱衣與肌膚充分接觸，發揮最佳保暖功能。

▲民眾可從衣標上的數字判斷生產年份。（圖片來源：UNIQLO臉書）

