發熱衣洗錯秒變普通T恤 UNIQLO教正確清洗法

發熱衣已成為冬季保暖必備單品，日系服飾品牌UNIQLO表示，一件發熱衣的使用壽命約為3年，若布料變薄或領口鬆垮，就應及時汰換；此外清洗時也要注意，不論使用洗衣機或手洗，水溫皆不可超過40度，建議先將衣物翻面再放入洗衣袋，避免與牛仔褲或帶拉鍊的衣物摩擦，以維持機能性。

UNIQLO於臉書發文指出，清洗發熱衣有3大要點，首先不論要用洗衣機或手洗，水溫都不可超過40度；第二是清洗前將衣物翻面放洗衣袋，以避免與牛仔褲、拉鍊等硬物摩擦造成拉扯；另外，清洗時不可使用特殊洗劑、不可乾洗、不可烘乾，才能維持發熱衣的機能性。

UNIQLO以自家商品教如何辨識發熱衣壽命的方法，透過標籤上的數字判斷衣服生產年份與季節，方便消費者判斷是否該汰換，如編號「271-422625（04-12）」，當中的「04-12」，0代表年分2020的「0」，4通常代表冬季，可由此推算年份，提醒發熱衣壽命約3年，若布料變薄或領口鬆垮，代表纖維老化，會降低吸濕發熱效果，應適時汰換

時裝及紡織專家葉曉雲也曾說，發熱衣必須貼身，尺寸過大會讓熱氣流失，保暖效果減半，選擇合身、親膚款式為佳；清洗時應避免使用柔軟精，以免在纖維表面形成薄膜，堵塞吸濕孔隙，降低發熱性能。

