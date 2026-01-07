發熱衣洗錯「保暖力歸零」！UNIQLO公開正確洗法 小心越穿越冷

生活中心／朱祖儀報導

UNIQLO分享清洗發熱衣方式。（圖／Uniqlo Taiwan臉書）

近來天氣受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，許多地區溫度跌破10度，民眾為了保暖紛紛穿上發熱衣，但你知道怎麼洗嗎？日系服飾品牌UNIQLO提醒，發熱衣可用洗衣機或手洗，但溫度方面要注意，若丟進洗衣機也要記得裝進洗衣袋裡面，才不會破壞它的機能性。

UNIQLO近來在IG發出影片表示，很多顧客好奇詢問，發熱衣若含9%喀什米爾羊毛，是不是一定要手洗？實際上，手洗或洗衣機清醒（弱水流）都可以，但切記水溫不可超過40度，也不能使用特殊洗劑，也不得乾洗或烘乾，以免破壞發熱衣機能性。

UNIQLO也提醒，發熱衣不得長時間浸泡在水裡，丟進洗衣機之前，記得要先翻面並使用洗衣袋，減少與牛仔褲或拉鍊等硬物摩擦，若衣物出現毛球，也切勿拉扯。

另外，UNIQLO指出，發熱衣不能穿一輩子，記得穿滿3年就要更換，在挑選新的發熱衣時，也要注意合身度，如果穿上後覺得寬鬆不合身，需要換成更合身的尺寸，才能保障其保暖效果。

