發熱衣洗錯「保暖力變差」 柔軟精、烘衣機「是地雷」

近日氣溫驟降，寒冷的天氣讓發熱衣成為民眾出門必備的禦寒單品。然而，許多人對於發熱衣的清潔方式存有疑問，專家特別提醒，若清洗方式不當，不僅會破壞衣物結構，更可能讓保暖效果瞬間變差。



針對發熱衣的保養，專家指出，雖然市面上的發熱衣大多支援手洗或機洗，但務必將水溫控制在40度以下，以免高溫損傷特殊纖維。在洗劑選擇上，應避免使用柔軟精或特殊強效洗劑，且切勿乾洗或使用烘衣機烘乾。專家也建議，在清洗前最好將衣物翻面並放入洗衣袋中，此舉能減少發熱衣與拉鍊、牛仔褲等硬物摩擦，有效避免纖維受損。

此外，發熱衣也有使用壽命。專家建議，一般發熱衣穿著約3年即可考慮汰換；若發現布料變薄或領口出現鬆垮現象，即是衣物老化的徵兆，代表保暖功能已逐漸下降。



專家強調，想讓發熱衣發揮最大功效，關鍵不全然在於價格高低，只要避開上述的清潔地雷，正確保養，才能延長衣物壽命，穿得長久又溫暖。

